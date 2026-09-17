Ракетоносії РФ у Чорному морі: яка загроза для Одещини

Запуск ракети типу "Калібр". Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські ракетоносії наразі не виходять у Чорне море, однак ракетна загроза для України зберігається. Ворог може запускати "Калібри" безпосередньо з пунктів базування. Водночас активність російської авіації та безпілотників у Чорному й Азовському морях триває.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Загроза "Калібрів"

За словами речника Військово-морських сил України, російських бойових кораблів із ракетним озброєнням наразі в Чорному морі не спостерігають. Водночас це не означає, що ракетна загроза зникла: ворог може використовувати озброєння безпосередньо з пунктів базування.

"Насправді присутності російських кораблів в Чорному морі наразі не спостерігається, і ворог їх там не отримує. Тут ситуація залишається незмінною, тому що незмінними залишаються і загрози для нашого ворога", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що росіяни готові ризикувати навіть кораблями, які перебувають під захистом берегових засобів оборони. За словами речника, українські сили вже неодноразово демонстрували, що можуть уражати російські кораблі безпосередньо в пунктах базування.

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"Наше завдання, звісно, нівелювати цю загрозу в нуль, тобто до останнього ракетоносія", — наголосив речник ВМС.

Активність у морях

В Азовському морі бойові одиниці росіян традиційно не виходять у море. Водночас там періодично може з'являтися морська охорона РФ. Судноплавство в акваторії також залишається обмеженим через дії Сил оборони України.

"Що стосується судноплавства, воно там доволі обмежено. Так само через дії Сил оборони України", — розповів Плетенчук.

За його словами, російська авіація та безпілотники продовжують працювати і в Чорному, і в Азовському морях. Їх використовують для розвідки, патрулювання та контролю акваторії, а також для завдання ударів по Україні.

"Цього року ця тактика фактично була застосована так об'ємно вперше, коли, мабуть, чули, що і "Калібри" летять з морського напрямку", — сказав речник ВМС.

Скільки ракет

Окремо Плетенчук уточнив оцінку кількості ракет, які потенційно можуть перебувати на російських носіях у Чорному морі. За його словами, йдеться не про 16–24, а про приблизно 16–32 "Калібри".

"Я б сказав, від 16 до 32, перше. По-друге, це технічно подробиться, вони не критичні", — зазначив він.

Речник пояснив, що підводні човни все ще можуть застосовувати ракети, однак для цього їм потрібно занурюватися, що створює додаткові складнощі. Щодо надводних кораблів, за його словами, щонайменше два "Буян-М" залишаються боєготовими. Кожен із них має по вісім пускових установок.

"Щодо решти кораблів, стверджувати 100% гарантію я не можу, але не занурено в воду ще три кораблі. Це два фрегати і ще один "Буян-М". Але вони, ймовірніше за все, серйозно пошкоджені", — додав Плетенчук.

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