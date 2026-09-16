У Криму уразили літак Су-24 та пости технічної розвідки

Літак Су-24. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів у Криму та на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей — літак Су-24 на аеродромі в Саках і пости технічної розвідки "Гренадер". Також уражено інші важливі військові об’єкти противника. Робота по цілях триває надалі на різних напрямках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Цілі в Криму

На аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Ступінь завданих йому пошкоджень наразі уточнюється.

Також у Суворовому та Рисовому на тимчасово окупованому півострові уражено пости технічних засобів розвідки "Гренадер".

Інші уражені об’єкти

У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

У Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражено пункти управління БпЛА окупантів.

У Довжанську на Луганщині уражено склад боєприпасів противника.

У Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області уражено бази зберігання паливно-мастильних матеріалів російських військ.

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде! Слава Україні!", — йдеться у повідомленні Генштабу.

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Що відомо про Су-24

Су-24 — радянський двомісний фронтовий бомбардувальник із крилом змінної стрілоподібності. Росія використовує модернізовані версії цього літака, зокрема Су-24М. Він призначений для завдання ударів по наземних цілях із застосуванням авіаційного озброєння.

Літак має екіпаж із двох людей — пілота та штурмана-оператора. Су-24 почали розробляти ще в СРСР у 1960-х роках, а серійне виробництво тривало з 1970-х. У країнах НАТО літак має кодове позначення Fencer.

Що відомо про аеродром Саки

Військовий аеродром "Саки" розташований біля селища Новофедорівка в окупованому Криму. Після окупації півострова Росія використовує його як військову авіабазу. На аеродромі базується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк, на озброєнні якого є, зокрема, літаки Су-24М та Су-30СМ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Російські військові намагаються по-новому маскувати свої кораблі, змінюючи їхнє звичне забарвлення. На корпусах з’являються незвичні малюнки, чорні ділянки та контрастні кольори. Такі рішення мають ускладнити виявлення суден, однак ефективність цього способу маскування викликає сумніви.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області ворог застосовує реактивні дрони та намагається тримати регіон у постійній напрузі. Водночас Сили оборони посилюють боротьбу з атакими РФ. Окрему увагу приділяють знищенню носіїв ракет і роботі російської авіації в окупованому Криму.