В Крыму были сбиты самолет Су-24 и объекты технической разведки

Самолет Су-24. Фото иллюстративное: российские СМИ

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Крыму и на временно оккупированных территориях. Среди целей — самолет Су-24 на аэродроме в Саках и посты технической разведки "Гренадер". Также были поражены другие важные военные объекты противника. Работа по целям продолжается на различных направлениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Цели в Крыму

На аэродроме базирования в Саках на временно оккупированном Крыме поражен самолет Су-24. Степень нанесенных ему повреждений в настоящее время уточняется.

Также в Суворовом и Рисовом на временно оккупированном полуострове поражены посты технических средств разведки "Гренадер".

Другие пораженные объекты

В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.

В Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области поражены пункты управления БПЛА оккупантов.

В Довжанске в Луганской области поражен склад боеприпасов противника.

В Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области были поражены базы хранения топливно-смазочных материалов российских войск.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует! Слава Украине!", — говорится в сообщении Генштаба.

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Что известно о Су-24

Су-24 — советский двухместный фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Россия использует модернизированные версии этого самолета, в частности Су-24М. Он предназначен для нанесения ударов по наземным целям с применением авиационного вооружения.

Самолет имеет экипаж из двух человек — пилота и штурмана-оператора. Су-24 начали разрабатывать еще в СССР в 1960-х годах, а серийное производство продолжалось с 1970-х. В странах НАТО самолет имеет кодовое обозначение Fencer.

Что известно об аэродроме Саки

Военный аэродром "Саки" расположен возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму. После оккупации полуострова Россия использует его в качестве военной авиабазы. На аэродроме базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк, на вооружении которого, в частности, самолеты Су-24М и Су-30СМ.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, изменяя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения должны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области враг применяет реактивные дроны и пытается держать регион в постоянном напряжении. В то же время Силы обороны усиливают борьбу с атаками РФ. Особое внимание уделяют уничтожению ракетных носителей и деятельности российской авиации в оккупированном Крыму.