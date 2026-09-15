Плетенчук пояснив, чи допоможе РФ камуфляж кораблів

Розмальований корабель РФ. Фото: Massimo Frantarelli/Х

Російські військові намагаються по-новому маскувати свої кораблі, змінюючи їхнє звичне забарвлення. На корпусах з’являються незвичні малюнки, чорні ділянки та контрастні кольори. Такі рішення мають ускладнити виявлення суден, однак ефективність цього способу маскування викликає сумніви.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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Незвичний камуфляж

Росіяни почали використовувати на кораблях незвичні схеми фарбування. Зокрема, на протичовнових кораблях проєкту "1331М" з’являються малюнки, які нагадують фасади будинків або набережні. Артилерійські установки фарбують у "тигровий" колір, а частину корпусу роблять чорною, щоб змінити силует судна. Плетенчук зазначив, що такий камуфляж навряд чи стане серйозною перешкодою для ураження корабля.

"Якщо бомбардувати з кукурудзника, а за штурвалом буде п'яний пілот, то, в принципі, це має допомогти. Але мені здається, така ситуація малоймовірна", — сказав речник Військово-морських сил.

Штучний інтелект

Одне з пояснень нового камуфляжу полягає в тому, що він нібито може ускладнити роботу безпілотників із системами розпізнавання цілей. Однак Плетенчук наголосив, що машинний зір працює з різними спектрами, а сам корабель залишається великою ціллю. Він також нагадав, що росіяни вже вдавалися до подібних спроб маскування, зокрема малювали на причалах у Новоросійську підводні човни. За словами речника, нові рішення російських військових виглядають радше кумедно.

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"Я не уявляю, як там штучний інтелект буде розрізняти колір фарби на об'єкті, який буде світитися як новорічна ялинка у тепловому спектрі", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що росіяни фактично повертаються до підходів, які використовували ще за часів Другої світової війни. Водночас спектри, у яких працюють сучасні системи машинного зору, мають свої особливості.

Супутникові знімки

Плетенчук пояснив, що для великих об’єктів одного камуфляжу недостатньо, щоб їх не було видно на супутникових знімках. За його словами, під час визначення цілі враховується сукупність різних факторів. Тому замаскувати корабель лише зміною його зовнішнього вигляду фактично не вдасться.

"Такі великі об'єкти, які знаходяться за цими координатами, за сукупністю факторів, звісно, виявляються досить легко. Тому я ще раз можу повторити, що дивним виглядає такий спосіб спроби приховати ці об'єкти", — сказав речник.

Бій морських дронів

Днями в Чорному морі стався перший бій двох однотипних морських дронів. Український безекіпажний катер "Саргант 3000" знищив російський морський дрон після того, як ціль виявили українські розвідники. Плетенчук пояснив, що подібне зіткнення було закономірним розвитком технологій, які активно застосовують у Чорному морі. Водночас він уточнив, що випадки знищення морських дронів іншими безпілотниками вже були, однак раніше в таких операціях не брали участі два однотипні морські дрони.

"А от коли два однотипних дрони зустрілися і відбулося зіткнення бойове, так, це вперше відбувається. І, як ви бачите, не на користь нашого противника", — розповів Плетенчук.

За словами речника, використання таких систем дає змогу виконувати бойові завдання на великих відстанях і водночас не наражати на небезпеку екіпаж. Це особливо важливо через присутність російської авіації в районі Чорного моря.

Окремим викликом є ведення вогню з невеликої платформи, яку сильно хитає на хвилях. Для цього потрібні стабілізація систем озброєння, надійний канал зв’язку та технічна можливість працювати в морських умовах.

"Вони досить складні, як ви розумієте, це невеличкі об'єкти, їх доволі сильно хитає, але в той самий момент він прицільно може вести вогонь. Це дійсно досягнення", — зазначив Плетенчук.

Прогрес РФ

Плетенчук також розповів, як російські військові намагаються розвивати власні морські дрони. За його словами, Росія традиційно намагається копіювати технічні, технологічні та тактичні рішення, які вже показали свою ефективність.

Водночас у Військово-морських силах, за його словами, вже кілька років враховують морські дрони як реальну загрозу. Цього року українські військові вже мають результати зі знищення таких російських систем під час спроб їх застосування.

"Вони тут у ролі наздоганяючого. Але це означає так само, що ми маємо постійно рухатися, щоб нас не наздогнали, і тримати цю першість. Тому ми і займаємося", — підсумував Плетенчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати Одещину з повітря та моря, намагаючись завдати шкоди портовій інфраструктурі й цивільному судноплавству. Україна посилює захист узбережжя та водночас завдає ударів по військових об’єктах РФ. Останні атаки показали, що російські кораблі та порти також залишаються вразливими.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області ворог застосовує реактивні дрони та намагається тримати регіон у постійній напрузі. Водночас Сили оборони посилюють боротьбу з атакими РФ. Окрему увагу приділяють знищенню носіїв ракет і роботі російської авіації в окупованому Криму.