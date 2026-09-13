Перший в історії бій дронів відбувся у Чорному морі: за ким стежили

Бій морських дронів у морі. Фото: кадр з відео

У Чорному морі вперше в історії відбувся бій між морськими безекіпажними катерами. Український Sargan 3000 вступив у протистояння з російським МБеК та знищив його. Операцію ВМС України провели спільно з Головним управлінням розвідки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю в ефірі телемарафону "Ми — Україна" капітана першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

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Де відбувся бій морських дронів

За інформацією ВМС, російський морський безекіпажний катер у Чорному морі виявили підрозділи Головного управління розвідки. Після цього до операції залучили морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000. Український МБеК обладнаний автоматичною дистанційно керованою туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм. Саме з неї Sargan 3000 уразив російський апарат. У ВМС наголосили, що це стало першим зафіксованим в історії морським боєм, у якому один безекіпажний катер знищив інший.

Андрій Риженко пояснив, що протистояння відбулося неподалік острова Зміїний. На його думку, російський МБеК, найімовірніше, був розвідувальним і міг збирати інформацію про рух суден до українських портів та в напрямку Дунаю.

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"Його дуже цікавило судноплавство в наші українські порти. Його цікавило судноплавство в річку Дунай. Я так розумію, що він був виявлений, а дрон Sargan 3000 з оцією стрілецькою кулеметною установкою його перехопив, знищив", — сказав Андрій Риженко.

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Перший морський бій дронів

Сам факт такого протистояння Андрій Риженко називає цікавим тактичним епізодом, який показує, як змінюється застосування безекіпажних систем на морі. Росія адаптується до ситуації в Чорному морі та шукає нові можливості для ведення розвідки. За оцінкою експерта, надалі кількість морських безекіпажних апаратів у північно-західній частині Чорного моря зростатиме. Відповідно, подібні перехоплення можуть перестати бути одиничними випадками.

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"Для України це, можливо, найактуальніший шлях, як наростити свої військово-морські спроможності і у воєнний, і у післявоєнний період для вирішення завдань контролю судноплавства, забезпечення безпеки судноплавства", — зазначив Андрій Риженко.

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни продовжують створювати загрозу цивільному судноплавству біля Одещини. Під час сьогоднішньої атаки вони пошкодили пошуково-рятувальний буксир "Сапфір". Крім того, вдень 6 червня російські війська також завдавали ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Обидва судна мали спеціальне маркування SAR (Search and Rescue), яке використовується для пошуку та порятунку людей на воді. Відповідно до міжнародного гуманітарного права такі плавзасоби перебувають під особливим захистом і не можуть бути законною військовою ціллю.

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На тлі постійної загрози з моря Україна активно розвиває власні безекіпажні системи. Раніше речник ВМС Дмитро Плетенчук розповідав Новини.LIVE, що морські дрони вже змінили ситуацію в Чорному морі та дали Україні перевагу завдяки швидкому розвитку й адаптації цієї технології.