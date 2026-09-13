Первый в истории бой дронов состоялся в Черном море: за кем наблюдали

Сражение морских дронов в море. Фото: кадр из видео

В Черном море впервые в истории состоялся бой между морскими беспилотными катерами. Украинский "Sargan 3000" вступил в схватку с российским МБеК и уничтожил его. Операцию ВМС Украины провели совместно с Главным управлением разведки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью в эфире телемарафона "Ми — Україна" капитана первого ранга запаса ВМС Украины Андрея Рыженко.

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Где произошел бой морских дронов

По информации ВМС, российский морской беспилотный катер в Черном море обнаружили подразделения Главного управления разведки. После этого к операции привлекли морской беспилотный катер ВМС Sargan 3000. Украинский МБеК оснащен автоматической дистанционно управляемой турелью RWS Protector калибра 12,7 мм. Именно из нее Sargan 3000 поразил российский аппарат. В ВМС подчеркнули, что это стало первым зафиксированным в истории морским боем, в котором один беспилотный катер уничтожил другой.

Андрей Рыженко пояснил, что столкновение произошло недалеко от острова Змеиный. По его мнению, российский МБеК, скорее всего, был разведывательным и мог собирать информацию о движении судов в украинские порты и в направлении Дуная.

"Его очень интересовало судоходство в наши украинские порты. Его интересовало судоходство по реке Дунай. Я так понимаю, что он был обнаружен, а дрон Sargan 3000 с этой стрелковой пулеметной установкой его перехватил и уничтожил", — сказал Андрей Рыженко.

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Первое морское сражение дронов

Сам факт такого противостояния Андрей Рыженко называет интересным тактическим эпизодом, который показывает, как меняется применение беспилотных систем на море. Россия адаптируется к ситуации в Черном море и ищет новые возможности для ведения разведки. По оценке эксперта, в дальнейшем количество морских беспилотных аппаратов в северо-западной части Черного моря будет расти. Соответственно, подобные перехваты могут перестать быть единичными случаями.

"Для Украины это, возможно, самый актуальный путь наращивания своих военно-морских возможностей как в военный, так и в послевоенный период для решения задач контроля судоходства и обеспечения безопасности судоходства", — отметил Андрей Рыженко.

Новини.LIVE сообщали, что россияне продолжают создавать угрозу гражданскому судоходству у берегов Одесской области. Во время сегодняшней атаки они повредили поисково-спасательный буксир "Сапфир". Кроме того, днем 6 июня российские войска также наносили удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. Оба судна имели специальную маркировку SAR (Search and Rescue), которая используется для поиска и спасения людей на воде. В соответствии с международным гуманитарным правом такие плавсредства находятся под особой защитой и не могут быть законной военной целью.

На фоне постоянной угрозы со стороны моря Украина активно развивает собственные беспилотные системы. Ранее пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук рассказывал Новини.LIVE, что морские дроны уже изменили ситуацию в Черном море и дали Украине преимущество благодаря быстрому развитию и адаптации этой технологии.