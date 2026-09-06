База морських дронів РФ у Криму: що під загрозою в Одесі

Російські окупанти оглядають морський дрон. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни створюють у тимчасово окупованому Криму інфраструктуру для морських безпілотників. На березі Донузлава вже виявили щонайменше 21 укриття для таких катерів. Військові експерти припускають, що їх можуть використовувати для атак на цивільні судна та портову інфраструктуру Великої Одеси.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю капітана першого рангу запасу ВМС Андрія Риженка в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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Для чого Росії морські дрони

За словами Андрія Риженка, росіяни фактично перейняли український досвід використання морських безекіпажних катерів. Однак застосовувати їх так само, як Україна проти Чорноморського флоту РФ, окупанти не можуть: біля українського узбережжя немає відповідних бойових кораблів, які могли б стати основними цілями для таких атак.

"Очевидно, що БЕКи їм потрібні для ударів по цивільних суднах, для того, щоб переривати судноплавство з портів Великої Одеси", — зазначив Андрій Риженко.

Нову інфраструктуру для морських дронів росіяни створюють на Донузлаві в західній частині окупованого Криму. Андрій Риженко звернув увагу, що звідти відносно невелика відстань до підконтрольного Україні узбережжя, тому за розвитком цієї бази необхідно стежити вже зараз.

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"Ці ударні морські дрони, скоріш за все, будуть призначені для того, щоб не дати нам можливості відновити судноплавство і вражати портову інфраструктуру в наших портах", — сказав Андрій Риженко.

Скільки дронів Росія може розмістити у Криму

Нову інфраструктуру росіяни облаштовують на березі озера Донузлав поблизу Новоозерного. OSINT-аналітики виявили там щонайменше 21 укріплений елінг, які можуть використовувати для зберігання та підготовки безекіпажних катерів. Будувати їх почали ще у лютому 2026 року. Андрій Риженко припускає, що можливості цієї бази не обмежуються двома десятками катерів.

"Я думаю, що можна казати про те, що там можна розташувати близько сотні цих дронів", — зазначив Андрій Риженко.

Водночас Донузлав має особливість, яка робить російські катери вразливими. Щоб потрапити у відкрите море, вони мають вийти з озера через вузьку горловину. Крім того, місцевість навколо бази рівнинна, тому приховати велику кількість безекіпажних катерів складніше.

Андрій Риженко нагадав, що саме в Донузлаві перебував російський ракетний катер "Івановець", який українські сили уразили морськими дронами Magura під час його спроби вийти з озера. На його думку, розташування нової російської бази також може дозволити українським силам перехоплювати ворожі катери ще на виході в море.

Раніше Новини.LIVE писали, що Одеса залишається важливою ціллю для російських військових через її роль у морському експорті України. Водночас противник не має можливості провести повноцінну морську блокаду, тому намагається тиснути ударами по портовій та іншій інфраструктурі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що днями у Криму українські сили уразили російський "Бастіон". Цей комплекс є носієм ракет "Онікс" та "Циркон", які російські військові використовують для ударів по Україні. Це вже друга знищена така установка. Наприкінці серпня на тимчасово окупованому півострові Військово-морські сили ЗСУ уразили стартові позиції та місце дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон".