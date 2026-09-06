База морских дронов РФ в Крыму: что под угрозой в Одессе

Российские оккупанты осматривают морской дрон. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россияне создают во временно оккупированном Крыму инфраструктуру для морских беспилотников. На берегу Донузлава уже обнаружили как минимум 21 укрытие для таких катеров. Военные эксперты предполагают, что их могут использовать для атак на гражданские суда и портовую инфраструктуру Большой Одессы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью капитана первого ранга запаса ВМС Андрея Рыженко в эфире телеканала "Ми — Україна".

Реклама

Зачем России морские дроны

По словам Андрея Рыженко, россияне фактически переняли украинский опыт использования морских беспилотных катеров. Однако применять их так же, как Украина против Черноморского флота РФ, оккупанты не могут: у украинского побережья нет соответствующих боевых кораблей, которые могли бы стать основными целями для таких атак.

"Очевидно, что БЭКи им нужны для ударов по гражданским судам, чтобы прерывать судоходство из портов Большой Одессы", — отметил Андрей Рыженко.

Новую инфраструктуру для морских дронов россияне создают в Донузлаве в западной части оккупированного Крыма. Андрей Рыженко обратил внимание, что оттуда относительно небольшое расстояние до подконтрольного Украине побережья, поэтому за развитием этой базы необходимо следить уже сейчас.

Читайте также:

"Эти ударные морские дроны, скорее всего, будут предназначены для того, чтобы не дать нам возможности возобновить судоходство и наносить удары по портовой инфраструктуре в наших портах", — сказал Андрей Рыженко.

Сколько дронов Россия может разместить в Крыму

Новую инфраструктуру россияне обустраивают на берегу озера Донузлав вблизи Новоозерного. OSINT-аналитики обнаружили там не менее 21 укреплённого элинга, которые могут использоваться для хранения и подготовки беспилотных катеров. Строительство началось еще в феврале 2026 года. Андрей Рыженко предполагает, что возможности этой базы не ограничиваются двумя десятками катеров.

"Я думаю, что можно говорить о том, что там можно разместить около сотни этих дронов", — отметил Андрей Рыженко.

В то же время Донузлав имеет особенность, которая делает российские катера уязвимыми. Чтобы выйти в открытое море, им необходимо покинуть озеро через узкое горло. Кроме того, местность вокруг базы равнинная, поэтому скрыть большое количество беспилотных катеров сложнее.

Андрей Рыженко напомнил, что именно в Донузлаве находился российский ракетный катер "Ивановец", который украинские силы поразили морскими дронами Magura во время его попытки выйти из озера. По его мнению, расположение новой российской базы также может позволить украинским силам перехватывать вражеские катера еще при выходе в море.

Ранее Новини.LIVE писали, что Одесса остается важной целью для российских военных из-за ее роли в морском экспорте Украины. В то же время у противника нет возможности провести полноценную морскую блокаду, поэтому он пытается оказывать давление ударами по портовой и другой инфраструктуре.

Также Новини.LIVE сообщали, что на днях в Крыму украинские силы поразили российский "Бастион". Этот комплекс является носителем ракет "Оникс" и "Циркон", которые российские военные используют для ударов по Украине. Это уже вторая уничтоженная такая установка. В конце августа на временно оккупированном полуострове Военно-морские силы ВСУ поразили стартовые позиции и место дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион".