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Головна Одеса Втрати суттєві: у Криму уражено комплекс для запуску "Оніксів"

Втрати суттєві: у Криму уражено комплекс для запуску "Оніксів"

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 13:06
ВМС уразили російський комплекс “Бастіон” у Криму: втрати РФ
БРК "Бастіон", який уразили в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму Військово-морські сили ЗСУ уразили стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу "Бастіон". Саме з таких комплексів окупанти запускають по Україні ракети "Онікс" і "Циркон". Військові очікують, що результати удару будуть суттєвими, хоча остаточні втрати росіян ще встановлюють.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Що відомо про удар

У ВМС ЗСУ повідомили, що операцію провели в ніч проти 16 серпня. Дмитро Плетенчук пояснив, що уразити "Бастіон" непросто насамперед через його мобільність. Комплекс може змінювати позиції, а прихованість є однією з ключових особливостей його бойового застосування.

"Ми в Одесі, тому я відповім питанням на питання. А ви часто бачили новини про знищення таких комплексів? Дуже рідко. Ну от вам і відповідь", — зазначив речник ВМС.

Подробиць самої операції у ВМС не розкривають. Однак речник наголосив, що український удар не обмежився безпосередньо пусковою установкою. Тому, на думку Дмитра Плетенчука, результати мають бути суттєвими.

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Скільки коштує російський комплекс

Точної вартості ураженого "Бастіону" речник не назвав. За його словами, Росія не розкриває таку інформацію. Комплекс призначений передусім для боротьби з кораблями, однак російські війська використовують його і для ударів по наземних цілях. Зокрема, з "Бастіонів" окупанти запускають надзвукові ракети "Онікс" та гіперзвукові "Циркон" по Одещині та інших регіонах України. За словами Плетенчука, використання росіянами таких систем може свідчити про проблеми з іншими засобами ураження.

"Те, що ми з вами обговорюємо застосування подібних комплексів нашим ворогом у режимі "земля — земля", говорить про те, що проблеми є", — сказав речник.

Раніше Новини.LIVE писали, що російський Чорноморський флот зазнав нових ударів поблизу Новоросійська. Ураження отримали два фрегати та малий ракетний корабель "Буян-М", які використовувалися для атак по Україні. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони України провели масштабну атаку по військовій базі та портовій інфраструктурі Росії в Новоросійську. Унаслідок операції уражено три військові кораблі Чорноморського флоту РФ. Серед них — два носії крилатих ракет "Калібр". Також під удар потрапили російська РЛС, причали та об’єкти нафтової інфраструктури.

Крим Чорне море Новини Одеси війна втрати окупантів
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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