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Главная Одесса Потери значительны: в Крыму поражен комплекс для запуска "Ониксов"

Потери значительны: в Крыму поражен комплекс для запуска "Ониксов"

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 13:06
ВМС атаковали российский комплекс "Бастион" в Крыму: потери РФ
БРК "Бастион", подвергшийся обстрелу в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму Военно-морские силы ВСУнанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации российского берегового ракетного комплекса «Бастион». Именно с таких комплексов оккупанты запускают по Украине ракеты "Оникс" и "Циркон". Военные ожидают, что результаты удара будут существенными, хотя окончательные потери россиян еще устанавливаются.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что известно об ударе

В ВМС ВСУ сообщили, что операция была проведена в ночь на 16 августа. Дмитрий Плетенчук пояснил, что поразить «Бастион» непросто, прежде всего из-за его мобильности. Комплекс может менять позиции, а скрытность является одной из ключевых особенностей его боевого применения.

"Мы в Одессе, поэтому я отвечу вопросом на вопрос. А вы часто видели новости об уничтожении таких комплексов? Очень редко. Ну вот вам и ответ", — отметил представитель ВМС.

Подробности самой операции в ВМС не раскрывают. Однако пресс-секретарь подчеркнул, что украинский удар не ограничился непосредственно пусковой установкой. Поэтому, по мнению Дмитрия Плетенчука, результаты должны быть существенными.

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Сколько стоит российский комплекс

Точной стоимости уничтоженного "Бастиона" пресс-секретарь не назвал. По его словам, Россия не раскрывает такую информацию. Комплекс предназначен в первую очередь для борьбы с кораблями, однако российские войска используют его и для ударов по наземным целям. В частности, с "Бастионов" оккупанты запускают сверхзвуковые ракеты "Оникс" и гиперзвуковые "Циркон" по Одесской области и другим регионам Украины. По словам Плетенчука, использование россиянами таких систем может свидетельствовать о проблемах с другими средствами поражения.

"То, что мы с вами обсуждаем применение подобных комплексов нашим врагом в режиме «земля — земля», говорит о том, что проблемы есть", — сказал пресс-секретарь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российский Черноморский флот подвергся новым ударам вблизи Новороссийска. Повреждения получили два фрегата и малый ракетный корабль «Буян-М», которые использовались для атак на Украину.

Также Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины провели масштабную атаку по военной базе и портовой инфраструктуре России в Новороссийске. В результате операции были поражены три военных корабля Черноморского флота РФ. Среди них — два носителя крылатых ракет "Калибр". Также под удар попали российская РЛС, причалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

Крым Черное море Новости Одессы потери оккупантов
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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