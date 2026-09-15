Плетенчук объяснил, поможет ли РФ камуфляж кораблей

Раскрашенный корабль РФ. Фото: Massimo Frantarelli/Х

Российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, изменяя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Необычный камуфляж

Россияне начали использовать на кораблях необычные схемы окраски. В частности, на противолодочных кораблях проекта "1331М" появляются рисунки, напоминающие фасады домов или набережные. Артиллерийские установки окрашивают в "тигровый" цвет, а часть корпуса делают чёрной, чтобы изменить силуэт судна. Плетенчук отметил, что такой камуфляж вряд ли станет серьёзным препятствием для поражения корабля.

"Если бомбить с кукурузника, а за штурвалом будет пьяный пилот, то, в принципе, это должно помочь. Но мне кажется, такая ситуация маловероятна", — сказал представитель Военно-морских сил.

Искусственный интеллект

Одно из объяснений нового камуфляжа заключается в том, что он якобы может затруднить работу беспилотников с системами распознавания целей. Однако Плетенчук подчеркнул, что машинное зрение работает с различными спектрами, а сам корабль остается крупной целью. Он также напомнил, что россияне уже прибегали к подобным попыткам маскировки, в частности рисовали на причалах в Новороссийске подводные лодки. По словам пресс-секретаря, новые решения российских военных выглядят скорее смешно.

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"Я не представляю, как там искусственный интеллект будет различать цвет краски на объекте, который будет светиться как новогодняя елка в тепловом спектре", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что россияне фактически возвращаются к подходам, которые использовали ещё во времена Второй мировой войны. В то же время спектры, в которых работают современные системы машинного зрения, имеют свои особенности.

Спутниковые снимки

Плетенчук пояснил, что для крупных объектов одной маскировки недостаточно, чтобы их не было видно на спутниковых снимках. По его словам, при определении цели учитывается совокупность различных факторов. Поэтому замаскировать корабль лишь путем изменения его внешнего вида фактически не удастся.

"Такие крупные объекты, которые находятся по этим координатам, по совокупности факторов, конечно, обнаруживаются довольно легко. Поэтому я ещё раз могу повторить, что странно выглядит такой способ попытки скрыть эти объекты", — сказал пресс-секретарь.

Сражение морских дронов

На днях в Черном море произошло первое столкновение двух однотипных морских дронов. Украинский беспилотный катер "Саргант 3000" уничтожил российский морской дрон после того, как цель была обнаружена украинскими разведчиками. Плетенчук пояснил, что подобное столкновение стало закономерным развитием технологий, которые активно применяются в Черном море. В то же время он уточнил, что случаи уничтожения морских дронов другими беспилотниками уже были, однако ранее в таких операциях не участвовали два однотипных морских дрона.

"А вот когда два однотипных дрона встретились и произошло боевое столкновение, да, это происходит впервые. И, как вы видите, не в пользу нашего противника", — рассказал Плетенчук.

По словам пресс-секретаря, использование таких систем позволяет выполнять боевые задачи на больших расстояниях и при этом не подвергать опасности экипаж. Это особенно важно из-за присутствия российской авиации в районе Черного моря.

Отдельным вызовом является ведение огня с небольшой платформы, которую сильно качает на волнах. Для этого необходимы стабилизация систем вооружения, надёжный канал связи и техническая возможность работать в морских условиях.

"Они довольно сложны, как вы понимаете, это небольшие объекты, их довольно сильно качает, но в то же время он может прицельно вести огонь. Это действительно достижение", — отметил Плетенчук.

Прогресс РФ

Плетенчук также рассказал, как российские военные пытаются развивать собственные морские дроны. По его словам, Россия традиционно пытается копировать технические, технологические и тактические решения, которые уже доказали свою эффективность.

В то же время в Военно-морских силах, по его словам, уже несколько лет учитывают морские дроны как реальную угрозу. В этом году украинские военные уже добились успехов в уничтожении таких российских систем при попытках их применения.

"Они здесь в роли догоняющих. Но это также означает, что мы должны постоянно двигаться, чтобы нас не догнали, и удерживать это лидерство. Поэтому мы и занимаемся этим", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать Одесскую область с воздуха и моря, пытаясь нанести ущерб портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. Украина усиливает защиту побережья и одновременно наносит удары по военным объектам РФ. Последние атаки показали, что российские корабли и порты также остаются уязвимыми.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области враг применяет реактивные дроны и пытается держать регион в постоянном напряжении. В то же время Силы обороны активизируют борьбу с атаками РФ. Особое внимание уделяют уничтожению ракетных носителей и деятельности российской авиации в оккупированном Крыму.