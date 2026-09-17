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Главная Одесса Атаки на Одесчину с моря: уровень опасности и количество Калибров

Атаки на Одесчину с моря: уровень опасности и количество Калибров

Ua ru
17 сентября 2026 09:39
Ракетоносцы РФ в Чёрном море: какая угроза для Одесской области
Запуск ракеты типа «Калибр». Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские ракетоносители пока не выходят в Чёрное море, однако ракетная угроза для Украины сохраняется. Враг может запускать "Калибры" непосредственно с пунктов базирования. При этом активность российской авиации и беспилотников в Черном и Азовском морях продолжается.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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Угроза "Калибров"

По словам представителя Военно-морских сил Украины, российских боевых кораблей с ракетным вооружением в Черном море пока не наблюдается. В то же время это не означает, что ракетная угроза исчезла: враг может использовать вооружение непосредственно из пунктов базирования.

"На самом деле присутствия российских кораблей в Черном море пока не наблюдается, и враг их туда не направляет. Здесь ситуация остается неизменной, потому что неизменными остаются и угрозы для нашего врага", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что россияне готовы рисковать даже кораблями, находящимися под защитой береговых средств обороны. По словам представителя, украинские силы уже неоднократно демонстрировали, что могут поражать российские корабли непосредственно в пунктах базирования.

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"Наша задача, конечно, свести эту угрозу к нулю, то есть до последнего ракетоносца", — подчеркнул представитель ВМС.

Активность в морях

В Азовском море боевые единицы россиян традиционно не выходят в море. В то же время там периодически может появляться морская охрана РФ. Судоходство в акватории также остается ограниченным из-за действий Сил обороны Украины.

"Что касается судоходства, то оно там довольно ограничено. Точно так же из-за действий Сил обороны Украины", — рассказал Плетенчук.

По его словам, российская авиация и беспилотники продолжают действовать как в Чёрном, так и в Азовском морях. Их используют для разведки, патрулирования и контроля акватории, а также для нанесения ударов по Украине.

"В этом году эта тактика фактически была применена в таком масштабе впервые, когда, по-видимому, слышали, что и "Калибры" летят с морского направления", — сказал представитель ВМС.

Сколько ракет

Отдельно Плетенчук уточнил оценку количества ракет, которые потенциально могут находиться на российских носителях в Черном море. По его словам, речь идет не о 16–24, а о примерно 16–32 "Калибрах".

"Я бы сказал, от 16 до 32, во-первых. Во-вторых, это технически уточняется, они не критичны", — отметил он.

Пресс-секретарь пояснил, что подводные лодки по-прежнему могут применять ракеты, однако для этого им нужно погружаться, что создает дополнительные сложности. Что касается надводных кораблей, по его словам, как минимум два "Буян-М" остаются боеготовыми. Каждый из них имеет по восемь пусковых установок.

"Что касается остальных кораблей, я не могу дать 100-процентную гарантию, но в воду ещё не погружены три корабля. Это два фрегата и еще один "Буян-М". Но они, скорее всего, серьезно повреждены", — добавил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, изменяя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Крыму и на временно оккупированных территориях. Среди целей — самолет Су-24 на аэродроме в Саках и посты технической разведки "Гренадер". Также были поражены другие важные военные объекты противника. Работа по целям продолжается на различных направлениях.

Одесса Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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