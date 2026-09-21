Деэскалация в Чёрном море: Украина и РФ получили предложения

Горящее судно в Чёрном море. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Анкара направила Киеву и Москве новые предложения по прекращению противостояния в Чёрном море. Турецкая сторона стремится остановить взаимные удары по портам и гражданским судам. Весь мир ждет решения, ведь от этого зависит поставка зерна в бедные страны. Сейчас оба государства изучают инициативу и готовят свои ответы.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью NTV, передает Новини.LIVE.

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Предложения для сторон

По словам Хакана Фидана, соответствующие предложения уже направлены Украине и России, и теперь Анкара ожидает ответа. При этом содержание документа министр не раскрыл. Он отметил, что достичь долгосрочного результата сейчас сложно, однако у сторон есть возможность искать компромисс.

"Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа", — сказал Фидан.

Что происходит в море

Фидан напомнил о «зерновом соглашении», которое Украина и Россия заключили в 2022 году при посредничестве Турции и ООН. Оно предусматривало разблокирование черноморских портов и безопасный экспорт украинского зерна.

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По словам министра, тогда фактически действовала система, при которой стороны не вмешивались в деятельность друг друга в Чёрном море. Сейчас ситуация иная — происходят атаки на порты и другие виды морской деятельности.

Почему важно это соглашение

Отдельно Фидан обратил внимание на последствия для мировых рынков. Он отметил, что проблемы с вывозом зерна могут сказаться на продовольственной безопасности в разных странах. Турецкая сторона, по его словам, пытается довести переговорный процесс до логического завершения. В то же время опыт предыдущего соглашения не гарантирует, что на этот раз сторонам будет легко согласовать свои позиции.

"В данном случае сложно согласовать позиции сторон, опираясь на уроки, извлеченные в ходе реализации предыдущего соглашения", — отметил Фидан.

Что известно о зерновом соглашении

22 июля 2022 года в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов и вывозе зерна. Отдельный аналогичный документ подписала Россия. В течение срока действия соглашений Москва несколько раз угрожала выйти из соглашения, в частности в октябре 2022 года, однако впоследствии возобновила участие. В марте 2023 года соглашение продлили ещё на 120 дней, но уже в апреле Россия начала блокировать согласование движения судов по украинскому зерновому коридору.

В июле 2023 года Россия отказалась от продления соглашения и заявила о прекращении гарантий безопасности судоходства. После этого РФ также предупредила, что будет рассматривать суда, следующие в украинские порты, как потенциальных перевозчиков военных грузов. Украина, со своей стороны, заявила об аналогичных рисках для судов, которые будут направляться в российские порты. В то же время в августе 2023 года начал действовать временный морской коридор, в частности для эвакуации судов, которые оставались в портах Одессы, Черноморска и Южного с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия систематически наносит удары по портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству в Чёрном море. С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично уничтожено более 1000 объектов портовой инфраструктуры и более 200 гражданских судов. Под ударами оказываются порты, причалы, якорные стоянки и маршруты. Из-за новых атак грузооборот портов Большой Одессы сократился более чем в 15 раз.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина и Индия обсудили безопасность судоходства в Черном море и последствия российской агрессии. Киев проинформировал Нью-Дели об ударах по гражданским судам и портовой инфраструктуре. Отдельно стороны обсудили мирные усилия и глобальную продовольственную безопасность. В Киеве подчеркнули, что эта проблема касается не только Украины, но и миллионов людей во всем мире.