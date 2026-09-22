Цены на кукурузу нового урожая упали в дунайских портах Одесской области

Кукуруза на поле. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

В Украине начали снижаться цены на кукурузу нового урожая. Наиболее заметно это проявляется в дунайских портах, где закупочные цены уже опустились до 165–170 долларов за тонну. На рынок давят новые объемы зерна, значительные запасы и сложная экспортная логистика. Дополнительно ситуацию осложняют высокие затраты на альтернативные маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ИА "АПК-Информ".

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Цены в портах

По данным ИА "АПК-Информ", по состоянию на 17 сентября закупочные цены на кукурузу нового урожая в дунайских портах составляли преимущественно 165–170 долларов за тонну CPT-порт. За неделю стоимость зерна снизилась на 3–10 долларов за тонну. Причиной стало увеличение предложения в связи с началом поступления нового урожая на рынок.

В то же время на складах остаются значительные переходные запасы кукурузы — около 5,5 млн тонн. Из-за этого спрос на фуражную кукурузу на украинском экспортном рынке продолжает ослабевать.

Проблемы с экспортом

Отдельное давление на цены оказывает ситуация с логистикой. Блокировка портов Большой Одессы и высокая стоимость альтернативных маршрутов через Дунай и западные границы снижают рентабельность экспорта. В таких условиях аграрии и трейдеры могут в большей степени ориентироваться на масличные культуры. В то же время украинские экспортеры конкурируют с поставщиками кукурузы из США, Бразилии и Аргентины.

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Дополнительное влияние на рынок оказывает повышение Минэкономики минимальных экспортных цен. Уровень в 195 долларов за тонну на условиях CPT превышает текущие рыночные цены, что затрудняет таможенное оформление таких операций.

Спрос остается слабым

Покупатели пока не спешат увеличивать закупки, ожидая дальнейшего снижения цен. По приведенным данным, Турция также планирует отложить массовый импорт кукурузы до февраля. На фоне проблем с экспортной логистикой Украинский клуб аграрного бизнеса предлагает правительству предоставить приоритетный статус агрологистике и портовой обработке агропродукции с высокой добавленной стоимостью.

Удары по портам

Отметим, что Россия систематически атакует портовую инфраструктуру и гражданское судоходство. Под ударами оказываются порты, причалы, суда, якорные стоянки и маршруты захода. С начала полномасштабного вторжения повреждены или частично уничтожены 1 173 объекта портовой инфраструктуры и 274 гражданских судна.

После 22 июля грузооборот портов Большой Одессы сократился более чем в 15 раз. Это напрямую влияет на украинский экспорт и создает дополнительные риски для экономики страны.

Как сообщали Новини.LIVE, Анкара направила Киеву и Москве новые предложения по прекращению противостояния в Чёрном море. Турецкая сторона стремится остановить взаимные удары по портам и гражданским судам. Весь мир ждет решения, ведь от этого зависит доставка зерна в бедные страны. Сейчас оба государства изучают инициативу и готовят свои ответы.

Также Новини.LIVE писали, что проблемы с морскими портами могут замедлить экспорт украинского зерна, но не обязательно нанесут значительный удар по валютным поступлениям. Часть продукции можно вывезти позже или по другим маршрутам. Эксперт Эдуард Каражия объяснил, почему аграрный экспорт может даже выиграть от ожидания на рынке.