Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массированная атака РФ на Одессу: есть погибший и пострадавший

Массированная атака РФ на Одессу: есть погибший и пострадавший

Ua ru
25 сентября 2026 09:24
Нападение на Одессу 25 сентября: есть погибший и пострадавший
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия не прекращает наносить удары по Одесской области. Под ударом вновь оказалась гражданская инфраструктура. В ночь на 25 сентября в Одесском районе шесть раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов. В результате одной из атак погиб человек, ещё один получил ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Реклама

Последствия атаки

Враг нанёс серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора в Одесском районе. Этот терминал уже подвергался атаке ранее.

РФ атакувала Одесу
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В других местах повреждены складские помещения, которые после удара загорелись.

РФ атакувала Одесу
Сильный пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Жертвы атаки

В результате атаки погиб один человек — женщина. Также пострадал один мужчина, которого госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Читайте также:
РФ атакувала Одесу
Дым в небе после атаки. Фото: Одесская ОВА

Работа спасателей

На местах продолжается ликвидация последствий обстрела. К ликвидации последствий удара были привлечены более 140 спасателей из ГСЧС. Их работу затрудняли постоянные воздушные тревоги, в настоящее время все пожары потушены.

РФ атакувала Одесу
Пожар на месте удара. Фото: Одесская ОВА

Что известно об атаках

В Одесском районе первая воздушная тревога из-за угрозы беспилотников началась в 23:25 24 сентября. Всего до 6:47 25 сентября сигнал тревоги объявляли шесть раз. По словам главы ОГА Сергея Лысака, для Одессы эти атаки прошли без последствий. С 7:06 до 7:51 в городе снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 сентября в Одесской области российские войска вновь атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказались коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды и складские помещения. На судне погиб украинский капитан, а остальную часть экипажа эвакуировали. Пожар удалось ликвидировать после длительной работы спасателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия ночью 24 сентября нанесла массированный комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и автомобили. В Одессе и окрестностях возникли пожары. Двое человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Спасатели продолжают работать на местах попаданий.

Одесса Одесская область обстрел Одессы Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации