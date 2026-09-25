Нападение на Одессу 25 сентября: есть погибший и пострадавший

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия не прекращает наносить удары по Одесской области. Под ударом вновь оказалась гражданская инфраструктура. В ночь на 25 сентября в Одесском районе шесть раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов. В результате одной из атак погиб человек, ещё один получил ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия атаки

Враг нанёс серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора в Одесском районе. Этот терминал уже подвергался атаке ранее.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В других местах повреждены складские помещения, которые после удара загорелись.

Сильный пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Жертвы атаки

В результате атаки погиб один человек — женщина. Также пострадал один мужчина, которого госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

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Дым в небе после атаки. Фото: Одесская ОВА

Работа спасателей

На местах продолжается ликвидация последствий обстрела. К ликвидации последствий удара были привлечены более 140 спасателей из ГСЧС. Их работу затрудняли постоянные воздушные тревоги, в настоящее время все пожары потушены.

Пожар на месте удара. Фото: Одесская ОВА

Что известно об атаках

В Одесском районе первая воздушная тревога из-за угрозы беспилотников началась в 23:25 24 сентября. Всего до 6:47 25 сентября сигнал тревоги объявляли шесть раз. По словам главы ОГА Сергея Лысака, для Одессы эти атаки прошли без последствий. С 7:06 до 7:51 в городе снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 сентября в Одесской области российские войска вновь атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказались коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды и складские помещения. На судне погиб украинский капитан, а остальную часть экипажа эвакуировали. Пожар удалось ликвидировать после длительной работы спасателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия ночью 24 сентября нанесла массированный комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и автомобили. В Одессе и окрестностях возникли пожары. Двое человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Спасатели продолжают работать на местах попаданий.