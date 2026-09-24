Вибухи пролунали в Одесі: РФ атакує "Бандеролями" з моря

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 24 вересня, в Одесі лунають потужні вибухи. Росіяни атакують місто дронами типу "Бандероль". Також чутно роботу ППО. Жителів міста та області закликають не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення про загрозу дронів. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Вдень, 24 вересня, Росія атакувала Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Повітряні сили повідомляли, що вони рухаються у напрямку Одеси. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Що відомо про реактивні дрон

Росія почала активніше застосовувати реактивні версії ударних дронів "Герань". Вони мають вищу швидкість, ніж звичайні Shahed, тому їх складніше перехоплювати. Зокрема, "Герань-3" може розганятися до 370 км/год, а "Герань-4" — до 500 км/год.

За даними української розвідки, "Герань-4" має посилений корпус і турбореактивний двигун. Дрон здатний виконувати маневри на швидкості 300–400 км/год та може нести бойову частину вагою до 90 кг. Водночас через потужніше теплове випромінювання такі безпілотники можуть бути помітнішими для окремих засобів протиповітряної оборони.

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Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 23 вересня, на Одещині російські війська знову атакували портову та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилося комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда та складські приміщення. На судні загинув український капітан, а решту екіпажу евакуювали. Пожежі вдалося ліквідувати після тривалої роботи рятувальників.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.