Обстріл Одеси 24 вересня - пошкоджені будинки, медзаклад та освітній заклад

Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSODE

Росіяни в ніч проти 24 вересня вчергове атакували Одесу. Наразі відомо, що через ворожу атаку зафіксовано пошкодження одразу кількох цивільних об'єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської військової адміністрації.

Реклама

Наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 24 вересня

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни цієї ночі запускали в напрямку Одеської області КАБи, баражуючі боєприпаси "Бандероль" та ударні безпілотники.

Згодом начальник Одеської МВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі розповів, що внаслідок атаки були пошкоджені будинки та інші об'єкти.

"Ворожа атака на Одесу. Пошкоджений медичний та освітній заклади... пошкоджені житлові будинки. Усі відповідні служби на місцях. Розгортаються оперативні штаби для допомоги людям", — поінформував він.

Читайте також:

Пост Лисака. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 22 вересня росіяни атакували Одеську область. Основою ціллю РФ знову були цивільні об'єкти, зокрема порти.

Також ми писали, в ніч проти 23 вересня ворог знову атакував портову та цивільну Одеської області. Зокрема, під ударом опинилося комерційне вантажне судно та складські приміщення.