Обстрел Одессы 24 сентября — повреждены жилые дома, медицинское учреждение и учебное заведение

Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSODE

В ночь на 24 сентября россияне в очередной раз атаковали Одессу. На данный момент известно, что в результате вражеской атаки зафиксированы повреждения сразу нескольких гражданских объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесской городской военной администрации.

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Последствия обстрела Одессы в ночь на 24 сентября

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, россияне этой ночью запускали в направлении Одесской области КАБы, баражирующие боеприпасы «Бандероль» и ударные беспилотники.

Впоследствии начальник Одесской МВА Сергей Лысак в своём Telegram-канале сообщил, что в результате атаки были повреждены дома и другие объекты.

"Вражеская атака на Одессу. Повреждены медицинские и образовательные учреждения... повреждены жилые дома. Все соответствующие службы на местах. Развертываются оперативные штабы для оказания помощи людям", — сообщил он.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 сентября россияне атаковали Одесскую область. Основной целью РФ вновь были гражданские объекты, в частности порты.

Также мы писали, что в ночь на 23 сентября враг вновь атаковал портовую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. В частности, под ударом оказались коммерческое грузовое судно и складские помещения.