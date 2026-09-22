Россия скрывает корабли в Чёрном море: какая угроза для Одесской области

Корабль РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские корабли всё чаще остаются в портах Чёрного моря, а подводные лодки почти не выходят в море. В то же время оккупанты продолжают использовать ракетоносцы и беспилотники. Украинские военные также развивают морские технологии и усиливают защиту от воздушных атак.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Реклама

Корабли остаются в портах

По словам Плетенчука, у российских военных есть как минимум две подводные лодки типа "Варшавянка" и два малых ракетных корабля проекта "Буян-М", способных применять крылатые ракеты. В то же время выходы подводных лодок в море стали значительно реже. Пресс-секретарь ВМС ВСУ связывает это не только с действиями украинских Сил обороны, но и с техническим состоянием российского флота. Подводные лодки нуждаются в регулярном обслуживании, а длительная эксплуатация в условиях войны сказывается на возможности их постоянного использования.

"Возможно, это совокупность факторов. Конечно, в первую очередь, это работа Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны и безопасности", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что россияне фактически выбирают между риском выхода кораблей в море и возможностью осуществлять пуски из портов. На данный момент для них второй вариант представляется менее опасным.

Читайте также:

"Они стоят перед довольно сложным выбором: рисковать гаванью и производить запуски оттуда или все же рискнуть выйти в море и произвести запуски с соответствующих пусковых установок. Выбирают первое, это для них считается меньшей опасностью", — рассказал представитель ВМС.

Российские дроны уничтожают в море

Отдельно Плетенчук рассказал о попытках россиян атаковать украинские объекты в северной части Черного моря. По его словам, несколько таких случаев в этом году закончились для оккупантов провалом — дроны были вовремя обнаружены и уничтожены. В то же время украинские военные не ожидают, что после этих потерь Россия прекратит попытки атак. Плетенчук подчеркнул, что противник меняет тактику и ищет новые способы применения вооружения.

"Рассчитывать на это, пожалуй, не стоит. Мы, конечно, готовимся и готовы к отражению дальнейших атак. Всегда следует ожидать, что враг делает выводы и будет пытаться изменить тактику или средства поражения", — сказал Плетенчук.

По его словам, сейчас россияне в большей степени полагаются на воздушные дроны. В случае с морскими беспилотными системами таких успехов у РФ нет, поскольку эту технологию россиянам приходится развивать преимущественно самостоятельно.

"Больше внимания они уделяют применению именно воздушных дронов. Это та составляющая, которая для них оказывается более успешной", — отметил представитель ВМС.

Украинский опыт

Украина тем временем продолжает развивать собственные морские беспилотные системы. Плетенчук подчеркнул, что украинский боевой опыт в этой сфере интересует другие государства, а партнеры обращаются к Украине за информацией и наработками. В то же время технологии постоянно меняются, поэтому даже достижение определенного уровня не означает завершения развития. Россия также адаптируется и пытается находить новые решения.

"Наш опыт интересен как для наших партнеров, так и для наших союзников. Поэтому, когда нас спрашивают партнеры, мы, конечно, делимся информацией и нашими наработками", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, особенность этой сферы заключается именно в постоянной динамике. Стороны вынуждены одновременно развивать собственные технологии и реагировать на изменения в действиях противника.

"Здесь нельзя достичь какого-то уровня, после которого можно, условно говоря, расслабиться. Здесь ситуация всегда требует дальнейшего поиска новых решений, потому что враг тоже адаптируется", — подчеркнул пресс-секретарь.

Новые технологии

Развитие украинских ВМС не ограничивается кораблями. Речь идет также об авиации, морской пехоте, беспилотных системах и других компонентах. Отдельным направлением остается поиск новых военнослужащих для подразделений. Плетенчук отметил, что новые решения разрабатываются сразу для нескольких сред ведения боевых действий — в воздухе, на суше и на море. Одним из главных вызовов для ВМС в настоящее время остается защита от воздушных атак.

"Если говорить о Военно-морских силах, то это не только корабли. Конечно, это авиация, морская пехота, беспилотные системы, разминирование. И везде нужны люди", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что противовоздушная оборона является одним из приоритетных направлений развития ВМС в нынешних условиях.

"Сейчас самым серьезным вызовом остается борьба с воздушными атаками. Мы являемся составной частью общей системы противовоздушной обороны Военно-морских сил. И для нас сейчас это одно из приоритетных направлений развития", — отметил пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, изменяя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, чёрные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Крыму и на временно оккупированных территориях. Среди целей — самолет Су-24 на аэродроме в Саках и посты технической разведки "Гренадер". Также поражены другие важные военные объекты противника. Работа по целям продолжается на различных направлениях.