Росія ховає кораблі в Чорному морі: яка загроза для Одещини

Корабель РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські кораблі дедалі частіше залишаються в портах Чорного моря, а підводні човни майже не виходять у море. Водночас окупанти продовжують використовувати ракетоносії та безпілотники. Українські військові також розвивають морські технології й посилюють захист від повітряних атак.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

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Кораблі залишаються в портах

За словами Плетенчука, російські військові мають щонайменше два підводні човни типу "Варшав’янка" та два малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М", які здатні застосовувати крилаті ракети. Водночас виходи підводних човнів у море стали значно рідшими. Речник ВМС ЗСУ пов’язує це не лише з діями українських Сил оборони, а й із технічним станом російського флоту. Підводні човни потребують регулярного обслуговування, а тривала експлуатація в умовах війни впливає на можливість їхнього постійного використання.

"Може бути сукупність факторів. Звісно, в першу чергу, це робота Збройних сил України й інших складових сил оборони та безпеки", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Він додав, що росіяни фактично обирають між ризиком виходу кораблів у море та можливістю здійснювати пуски з портів. Наразі для них другий варіант видається менш небезпечним.

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"Вони постають перед доволі складним вибором: ризикувати гаванню і робити пуски звідти чи все ж таки ризикнути вийти в море і зробити пуски з відповідних пускових обладнань. Обирають перше, це для них вважається меншою небезпекою", — розповів речник ВМС.

Російські дрони знищують у морі

Окремо Плетенчук розповів про спроби росіян атакувати українські об’єкти в північній частині Чорного моря. За його словами, кілька таких випадків цього року завершилися для окупантів провалом — дрони вчасно виявили та знищили. Водночас українські військові не очікують, що після цих втрат Росія припинить спроби атак. Плетенчук наголосив, що противник змінює тактику та шукає нові способи застосування озброєння.

"Розраховувати на це, мабуть, не варто. Ми, звісно, готуємося і готові до відбиття подальших атак. Завжди слід очікувати, що ворог робить висновки і буде намагатися змінити тактику або засоби ураження", — сказав Плетенчук.

За його словами, нині росіяни більше покладаються на повітряні дрони. У випадку з морськими безекіпажними системами таких успіхів у РФ немає, оскільки цю технологію росіянам доводиться розвивати переважно самостійно.

"Більше вони приділяють уваги застосуванню саме дронів повітряних. Це та компонента, яка для них є більш успішною", — зазначив речник ВМС.

Український досвід

Україна тим часом продовжує розвивати власні морські безекіпажні системи. Плетенчук наголосив, що український бойовий досвід у цій сфері цікавий іншим державам, а партнери звертаються до України по інформацію та напрацювання. Водночас технології постійно змінюються, тому навіть досягнення певного рівня не означає завершення розвитку. Росія також адаптується та намагається знаходити нові рішення.

"Наш досвід цікавий і для наших партнерів, і для наших союзників так само. Тому, коли нас питають партнери, звісно, ми інформацією ділимося, нашими напрацюваннями", — розповів Дмитро Плетенчук.

За його словами, особливість цієї сфери полягає саме в постійній динаміці. Сторони змушені одночасно розвивати власні технології та реагувати на зміни в діях противника.

"Тут не можна досягти якогось рівня, після якого ви можете вже, умовно кажучи, розслабитися. Тут завжди ситуація вимагає подальшого пошуку нових рішень, тому що ворог теж адаптується", — наголосив речник.

Нові технології

Розвиток українських ВМС не обмежується кораблями. Йдеться також про авіацію, морську піхоту, безекіпажні системи та інші складові. Окремим напрямом залишається пошук нових військовослужбовців для підрозділів. Плетенчук зазначив, що нові рішення розробляються одразу для кількох середовищ ведення бойових дій — у повітрі, на суходолі та на морі. Одним із головних викликів для ВМС нині залишається захист від повітряних атак.

"Якщо брати Військово-морські сили, то це не лише кораблі. Звісно, це є авіація, морська піхота, безекіпажні системи, розмінування. І всюди потрібні люди", — сказав Дмитро Плетенчук.

Він додав, що протиповітряна оборона є одним із пріоритетних напрямів розвитку ВМС у нинішніх умовах.

"Зараз самим викликом залишається боротьба з повітряними атаками. Ми є складовою загальної системи протиповітряної оборони Військово-морських сил. І для нас зараз це один із пріоритетних напрямів розвитку", — зазначив речник.

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