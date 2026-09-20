Кораблі РФ не виходять у Чорне море вже четвертий місяць

Кораблі у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія практично припинила використовувати бойові кораблі у відкритій акваторії Чорного моря. Вони вже четвертий місяць залишаються у пунктах базування, а активність підводних човнів фактично зведена нанівець. Проблеми виникли й із цивільним судноплавством та морською логістикою до окупованого Криму.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

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Російські кораблі у пунктах базування

За словами Дмитра Плетенчука, протягом усього літа 2026 року російські бойові кораблі жодного разу не виходили з пунктів базування. Така ситуація зберігається вже четвертий місяць.

"Станом на зараз це вже четвертий місяць, коли вони не виводять кораблі в море. Навіть застосування, які були поодинокі, від одного до трьох разів на місяць, відбувалися безпосередньо з гаваней", — розповів Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС додав, що росіяни наразі не наважуються виводити бойові кораблі у відкрите море.

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Попри зниження активності Чорноморського флоту, Росія все ще має кораблі, здатні запускати крилаті ракети. За даними Дмитра Плетенчука, йдеться щонайменше про два підводні човни типу "Варшав'янка" та два малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М".

"Давайте рахувати, що у них мінімум два підводних човни залишаються — "Варшав'янки", і два надводних кораблі проєкту "Буян-М". Це малі ракетні кораблі. Максимальний сумарний залп до 32 може доходити", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Росіяни зазвичай не залучають таку кількість носіїв одночасно. Активність підводних човнів, за словами речника ВМС, фактично зведена нанівець, оскільки для запусків їм необхідно виходити в море.

Судна уникають російських портів

Проблеми РФ не обмежуються військовим флотом. Рух цивільних суден до російських портів Чорного та Азовського морів також суттєво скоротився. За словами Дмитра Плетенчука, судна, які мали прямувати до російських портів, накопичуються в Мармуровому морі. Така ситуація триває вже не перший тиждень, а місць для якірної стоянки стає недостатньо.

"Ті судна, які йшли в порти на Азові і в Чорному морі російські, у кого були вказані такі координати кінцеві, вони зараз накопичуються в Мармуровому морі. Це не перший вже відбувається тиждень", — пояснив Дмитро Плетенчук.

За його словами, заходи суден до російських портів залишаються поодинокими, а обсяги експорту через чорноморські порти РФ впали в рази.

Поромне сполучення з Кримом не відновили

Росія також має проблеми з морською логістикою між своєю територією та окупованим Кримом. Інформації про відновлення поромного сполучення наразі немає.

"Якщо брати морську логістику, інформації щодо відновлення роботи поромного сполучення наразі не надходило. Ймовірніше за все, досі цей спосіб перевезення морської логістики відсутній", — сказав Дмитро Плетенчук.

Частину навантаження взяв на себе Кримський міст. Однак російські військові, за словами речника ВМС, не ризикують повноцінно використовувати його для перевезення небезпечних і великогабаритних вантажів, зокрема броньованої техніки та значних обсягів пального.

Російська авіація у Криму знову активна

Інша ситуація з російською авіацією. Наразі літаки на аеродромах окупованого Криму експлуатуються у штатному режимі. До них під час окремих атак долучаються літаки з інших російських пунктів базування. Раніше через удари по морській логістиці кількість вильотів із Криму суттєво скорочувалася. В окремі дні замість кількох десятків вильотів фіксували лише одиниці.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Чорному морі вперше в історії відбувся бій між морськими безекіпажними катерами. Український Sargan 3000 вступив у протистояння з російським МБеК та знищив його. Операцію ВМС України провели спільно з Головним управлінням розвідки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни намагаються додатково захистити свої кораблі від виявлення та атак, використовуючи незвичне маскування. На корпусах суден з'являються чорні ділянки, контрастні кольори та малюнки, які мають змінювати їхній силует.