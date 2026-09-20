Корабли РФ не выходят в Черное море уже четвертый месяц

Корабли в море. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россия практически перестала использовать боевые корабли в открытой акватории Чёрного моря. Они уже четвертый месяц находятся в пунктах базирования, а активность подводных лодок фактически сведена к нулю. Проблемы возникли и с гражданским судоходством и морской логистикой в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона "Ми — Україна.

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Российские корабли в пунктах базирования

По словам Дмитрия Плетенчука, в течение всего лета 2026 года российские боевые корабли ни разу не выходили из пунктов базирования. Такая ситуация сохраняется уже четвертый месяц.

"На данный момент это уже четвертый месяц, как они не выводят корабли в море. Даже те редкие выходы, которые были от одного до трех раз в месяц, происходили непосредственно из гаваней", — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что россияне пока не решаются выводить боевые корабли в открытое море.

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Несмотря на снижение активности Черноморского флота, у России все еще есть корабли, способные запускать крылатые ракеты. По данным Дмитрия Плетенчука, речь идет как минимум о двух подводных лодках типа "Варшавянка" и двух малых ракетных кораблях проекта "Буян-М.

"Давайте считать, что у них остаются как минимум две подводные лодки — "Варшавянки" — и два надводных корабля проекта "Буян-М". Это малые ракетные корабли. Максимальный суммарный залп может достигать 32 ракет", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Россияне обычно не задействуют такое количество носителей одновременно. Активность подводных лодок, по словам представителя ВМС, фактически сведена на нет, поскольку для запусков им необходимо выходить в море.

Суда избегают российских портов

Проблемы РФ не ограничиваются военным флотом. Движение гражданских судов в российские порты Черного и Азовского морей также существенно сократилось. По словам Дмитрия Плетенчука, суда, которые должны были направляться в российские порты, скапливаются в Мраморном море. Такая ситуация продолжается уже не первую неделю, а мест для якорной стоянки становится недостаточно.

"Те суда, которые направлялись в российские порты на Азове и в Чёрном море, у которых были указаны такие конечные координаты, сейчас скапливаются в Мраморном море. Это продолжается уже не первую неделю", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, заходы судов в российские порты остаются единичными, а объемы экспорта через черноморские порты РФ упали в разы.

Паромное сообщение с Крымом не возобновлено

У России также есть проблемы с морской логистикой между своей территорией и оккупированным Крымом. Информации о возобновлении паромного сообщения пока нет.

"Если говорить о морской логистике, информации о возобновлении работы паромного сообщения пока не поступало. Скорее всего, до сих пор этот способ морских перевозок отсутствует", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Часть нагрузки взял на себя Крымский мост. Однако российские военные, по словам представителя ВМС, не рискуют полноценно использовать его для перевозки опасных и крупногабаритных грузов, в частности бронированной техники и значительных объемов топлива.

Российская авиация в Крыму вновь активна

Иная ситуация с российской авиацией. В настоящее время самолеты на аэродромах оккупированного Крыма эксплуатируются в штатном режиме. К ним во время отдельных атак присоединяются самолеты из других российских пунктов базирования. Ранее из-за ударов по морской логистике количество вылетов из Крыма существенно сокращалось. В отдельные дни вместо нескольких десятков вылетов фиксировались лишь единицы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Черном море впервые в истории произошло сражение между морскими беспилотными катерами. Украинский "Sargan 3000" вступил в противостояние с российским МБеК и уничтожил его. Операцию ВМС Украины провели совместно с Главным управлением разведки.

Также Новини.LIVE писали, что россияне пытаются дополнительно защитить свои корабли от обнаружения и атак, используя необычную маскировку. На корпусах судов появляются черные участки, контрастные цвета и рисунки, которые должны изменять их силуэт.