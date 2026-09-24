Масована атака на Одещину: двоє людей отримали травми

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Росія вночі, 24 вересня, завдала масованого комбінованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Пошкоджені лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та автомобілі. В Одесі й районі виникли пожежі. Двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки атаки

В Одесі внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю. Після влучання там виникла пожежа. Також пошкоджено покрівлю 7-поверхової будівлі відділення міської лікарні.

Вибиті вікна в лікарні. Фото: ДСНС Одещини

Вибито скління в навчальному закладі та чотирьох житлових будинках. Крім того, пошкоджено три автомобілі та продуктові склади.

Наслідки удару по лікарні. Фото: ДСНС Одещини

Крім того, зафіксовано влучання по торговельному центру, який уже зазнавав російської атаки. Там виникла масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідували.

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Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

У Білгород-Дністровському районі внаслідок атаки вибито скління у трьох приватних житлових будинках.

Вогнеборець гастить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Постраждалі від атаки

Ще за однією адресою через влучання загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Це 82-річна жінка та 64-річний чоловік. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Пожежа та руйнації на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Ліквідацію наслідків ударів ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. На місцях влучань працюють усі відповідні служби. До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучали понад 100 рятувальників. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

Пожежа в будывлы. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Протягом ночі та ранку на Одещині неодноразово оголошували повітряні тривоги через дронову та ракетну загрози. Перший сигнал в Одеському районі пролунав о 00:26, а вже о 01:31 в Одесі було чутно вибух. О 01:32 Повітряні сили повідомляли про пуски КАР/КАБ тактичною авіацією у напрямку Маяків з акваторії Чорного моря. Близько 01:53 в Одесі знову пролунали вибухи.

Після цього повітряні тривоги в різних районах області тривали до ранку. Зокрема, о 04:00 сигнал дронової загрози оголосили в Одеському, Ізмаїльському, Березівському та Болградському районах. О 06:21 тривога знову пролунала в Одеському районі. Відбій зафіксували о 07:00 у Березівському та Одеському районах.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 23 вересня, на Одещині російські війська знову атакували портову та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилося комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда та складські приміщення. На судні загинув український капітан, а решту екіпажу евакуювали. Пожежі вдалося ліквідувати після тривалої роботи рятувальників.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.