Массированная атака на Одесскую область: двое человек получили травмы

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 24 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и автомобили. В Одессе и окрестностях возникли пожары. Два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. Спасатели продолжают работать на местах попаданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия атаки

В Одессе в результате атаки повреждено 10-этажное нежилое здание. После попадания там возник пожар. Также повреждена крыша 7-этажного здания отделения городской больницы.

Выбиты окна в больнице. Фото: ГСЧС Одесской области

Выбиты окна в учебном заведении и четырёх жилых домах. Кроме того, повреждены три автомобиля и продуктовые склады.

Последствия удара по больнице. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, зафиксировано попадание по торговому центру, который уже подвергался российской атаке. Там возник масштабный пожар, который спасатели ликвидировали.

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Пожар на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В Белгород-Днестровском районе в результате атаки выбиты окна в трёх частных жилых домах.

Пожарный тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадавшие от атаки

Еще по одному адресу в результате попадания загорелся двухэтажный частный жилой дом. По предварительной информации, пострадали два человека. Это 82-летняя женщина и 64-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожар и разрушения на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Ликвидацию последствий ударов затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги. На местах попаданий работают все соответствующие службы. К ликвидации последствий атаки со стороны ГСЧС было привлечено более 100 спасателей. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.

Горящее здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

В течение ночи и утра в Одесской области неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов и ракет. Первый сигнал в Одесском районе прозвучал в 00:26, а уже в 01:31 в Одессе был слышен взрыв. В 01:32 Воздушные силы сообщили о пусках КАР/КАБ тактической авиацией в направлении Маяков из акватории Чёрного моря. Около 01:53 в Одессе снова раздались взрывы.

После этого воздушные тревоги в разных районах области продолжались до утра. В частности, в 04:00 сигнал о дроновой угрозе был объявлен в Одесском, Измаильском, Березовском и Болградском районах. В 06:21 тревога снова прозвучала в Одесском районе. Отбой зафиксировали в 07:00 в Березовском и Одесском районах.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 сентября в Одесской области российские войска вновь атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказались коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды и складские помещения. На судне погиб украинский капитан, а остальных членов экипажа эвакуировали. Пожар удалось ликвидировать после длительной работы спасателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 21 сентября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара возник масштабный пожар в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов. Эти склады уже ранее становились целью российских атак. Спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов. Пожар уже полностью ликвидирован.