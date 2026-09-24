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Главная Одесса В Одессе прогремели мощные взрывы: город под атакой реактивных дронов

В Одессе прогремели мощные взрывы: город под атакой реактивных дронов

Ua ru
24 сентября 2026 16:07
В Одессе прогремели взрывы: РФ наносит удары ракетами «Бандероля» с моря
Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сейчас, 24 сентября, в Одессе раздаются мощные взрывы. Россияне атакуют город дронами типа "Бандероль". Также слышна работа ПВО. Жителей города и области призывают не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях до окончания опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Вибухи в Одесі
Сообщение об угрозе со стороны дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Днем 24 сентября Россия атаковала Одессу баражирующими боеприпасами типа "Бандероль". Воздушные силы сообщали, что они движутся в направлении Одессы. Информация о последствиях пока отсутствует.

Что известно о реактивных дронах

Россия начала активнее применять реактивные версии ударных дронов "Герань". Они имеют более высокую скорость, чем обычные Shahed, поэтому их сложнее перехватить. В частности, "Герань-3" может разгоняться до 370 км/ч, а "Герань-4" — до 500 км/ч.

По данным украинской разведки, "Герань-4" имеет усиленный корпус и турбореактивный двигатель. Дрон способен выполнять маневры на скорости 300–400 км/ч и может нести боевую часть весом до 90 кг. В то же время из-за более мощного теплового излучения такие беспилотники могут быть более заметны для отдельных средств противовоздушной обороны.

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Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень укрытий можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 сентября в Одесской области российские войска вновь атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказались коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды и складские помещения. На судне погиб украинский капитан, а остальных членов экипажа эвакуировали. Пожар удалось ликвидировать после длительной работы спасателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 21 сентября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов разразился масштабный пожар. Эти склады и ранее становились целью российских атак. Спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов. Пожар уже полностью ликвидирован.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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