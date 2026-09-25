Риженко розповів про морське перемир’я і загрозу зерновому коридору

Судно в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Морське перемир’я між Україною та Росією можливе, але його тривалість залежатиме від готовності сторін дотримуватися домовленостей. Важливу роль у цьому може відіграти Туреччина. Водночас запуск морського експорту потребує додаткових гарантій для суден, адже перевізники побоюються заходити до українських портів.

Про це в ефірів Ранок.LIVE розповів капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Морське перемир’я

За словами Андрія Риженка, морське перемир’я може відбутися, однак головним питанням залишатиметься його тривалість. Він також наголосив на ролі третіх країн, зокрема Туреччини, яка може виступити гарантом домовленостей.

"Морське перемир’я можливе. Інше питання — наскільки воно буде тривале і наскільки будуть його підтримувати. Зараз ми бачимо дуже серйозну потребу в цьому перемир’ї третіх сторін, у першу чергу Туреччини. Ми бачимо її активність. Бачимо її готовність виступити гарантом", — зазначив Риженко.

Чи можна відновити зерновий коридор

Окремо Риженко відповів на питання про можливість самостійно забезпечити відновлення морського експорту. Він зазначив, що проблема полягає не лише у роботі українських портів, а й у готовності суден заходити до них через загрозу з боку Росії.

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"Ніколи ніхто не закривав цей зерновий коридор. Але ті, хто заходять до портів, вони за власну ініціативу не хочуть. Вони бояться", — сказав Риженко.

Він також наголосив, що до забезпечення морського експорту можуть долучитися країни, які мають акваторію в Чорному морі. На його думку, основні заходи для підтримання такого перемир’я матимуть дипломатичний характер.

"Туреччина — та країна, яка, на мою думку, буде посередником цього перемир’я. Ніякого військового характеру заходів не буде. Я думаю, що всі додаткові заходи на підтримання цього перемир’я будуть дипломатичні", — пояснив він.

Наскільки перемир’я потрібне Росії

Риженко вважає, що морське перемир’я важливе і для Росії, однак не є для неї критичним питанням. Він пов’язує це з можливістю країни переналаштовувати експортні маршрути та використовувати інші шляхи.

"Питання для них важливі, але не критичні. Тому що ті шляхи, через які експортується, — там більше, ніж через Новоросійськ. Тим більше, що після оцих атак, які були в серпні, фактично зараз зберігається відновлення інтенсивності виходу балкерів з Новоросійська", — сказав Риженко.

Водночас він наголосив, що для України важливим залишається припинення російських ударів по українській території.

"Важливо, щоб вони взагалі припинили терористичні дії, які вони зараз проводять як по експлуатаціях України, так і по всій Україні. Тому що ракети з Криму літають, які запускають з Криму, літають по всій Україні", — додав Риженко.

Як повідомляли Новини.LIVE, В Україні почали знижуватися ціни на кукурудзу нового врожаю. Найпомітніше це відбувається в дунайських портах, де закупівельні ціни вже опустилися до 165–170 доларів за тонну. На ринок тиснуть нові обсяги зерна, значні запаси та складна експортна логістика. Додатково ситуацію ускладнюють високі витрати на альтернативні маршрути.

Також Новини.LIVE писали, що проблеми з морськими портами можуть сповільнити експорт українського зерна, але не обов’язково завдадуть значного удару по валютних надходженнях. Частину продукції можна вивезти пізніше або іншими маршрутами. Експерт Едуард Каражия пояснив, чому аграрний експорт може навіть виграти від очікування на ринку.