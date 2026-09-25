Риженко рассказал о морском перемирии и угрозе зерновому коридору

Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Морское перемирие между Украиной и Россией возможно, но его продолжительность будет зависеть от готовности сторон соблюдать достигнутые договоренности. Важную роль в этом может сыграть Турция. В то же время запуск морского экспорта требует дополнительных гарантий для судов, ведь перевозчики опасаются заходить в украинские порты.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Морское перемирие

По словам Андрея Рыженко, морское перемирие возможно, однако главным вопросом останется его продолжительность. Он также подчеркнул роль третьих стран, в частности Турции, которая может выступить гарантом договоренностей.

"Морское перемирие возможно. Другой вопрос — насколько оно будет длительным и насколько его будут поддерживать. Сейчас мы видим очень серьезную необходимость в этом перемирии со стороны третьих сторон, в первую очередь Турции. Мы видим ее активность. Видим ее готовность выступить гарантом", — отметил Рыженко.

Можно ли возобновить зерновой коридор

Отдельно Рыженко ответил на вопрос о возможности самостоятельно обеспечить возобновление морского экспорта. Он отметил, что проблема заключается не только в работе украинских портов, но и в готовности судов заходить в них из-за угрозы со стороны России.

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"Никогда никто не закрывал этот зерновой коридор. Но те, кто заходит в порты, не хотят этого делать по собственной инициативе. Они боятся", — сказал Рыженко.

Он также подчеркнул, что к обеспечению морского экспорта могут присоединиться страны, имеющие акваторию в Черном море. По его мнению, основные меры по поддержанию такого перемирия будут носить дипломатический характер.

"Турция — та страна, которая, на мой взгляд, станет посредником в этом перемирии. Никаких военных мер не будет. Я думаю, что все дополнительные меры по поддержанию этого перемирия будут дипломатическими", — пояснил он.

Насколько перемирие необходимо России

Рыженко считает, что морское перемирие важно и для России, однако не является для неё критическим вопросом. Он связывает это с возможностью страны перенастраивать экспортные маршруты и использовать другие пути.

"Эти вопросы для них важны, но не критичны. Потому что тех путей, по которым осуществляется экспорт, — больше, чем через Новороссийск. Тем более что после тех атак, которые были в августе, фактически сейчас наблюдается восстановление интенсивности выхода балкеров из Новороссийска", — сказал Рыженко.

В то же время он подчеркнул, что для Украины по-прежнему важно прекращение российских ударов по украинской территории.

"Важно, чтобы они вообще прекратили террористические действия, которые они сейчас проводят как на объектах Украины, так и по всей Украине. Потому что ракеты из Крыма, которые запускают из Крыма, летают по всей Украине", — добавил Рыженко.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине начали снижаться цены на кукурузу нового урожая. Наиболее заметно это происходит в дунайских портах, где закупочные цены уже опустились до 165–170 долларов за тонну. На рынок давят новые объемы зерна, значительные запасы и сложная экспортная логистика. Дополнительно ситуацию осложняют высокие затраты на альтернативные маршруты.

Также Новини.LIVE писали, что проблемы с морскими портами могут замедлить экспорт украинского зерна, но не обязательно нанесут значительный удар по валютным поступлениям. Часть продукции можно вывезти позже или по другим маршрутам. Эксперт Эдуард Каражия объяснил, почему аграрный экспорт может даже выиграть от ожидания на рынке.