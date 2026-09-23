Експорт із портів Великої Одеси повністю зупинився

Судно в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Експорт української агропродукції через порти Великої Одеси фактично припинився. Наразі вантажі вивозять альтернативними маршрутами, але їхні можливості вже наближаються до межі. Подальше розширення таких шляхів може зробити експорт економічно невигідним.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій розповів міністр агрополітики Тарас Висоцький.

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Морський шлях зупинився

Наразі через порти Великої Одеси фактично немає експорту. Кілька суден ще виходили після попередніх суднозаходів, однак нові обсяги морських перевезень відсутні.

"На сьогодні фактично експорту з портів Великої Одеси немає. Декілька суден ще виходили, які там залишалися з попередніх суднозаходів", — розповів Тарас Висоцький.

За його словами, від серпня експорт відбувається альтернативними шляхами. Серед них — залізниця через сухопутні переходи, річковий транспорт через Дунай до порту Констанца з подальшим морським перевезенням, а також автомобільний транспорт.

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"Частка автомобільного є незначна, 5–7%, і складно її розширити по базових зернових культурах, бо все-таки там необхідний ефект об'єму", — зазначив Висоцький.

Альтернативні маршрути

Найбільше навантаження зараз припадає на залізницю та Дунайський коридор. Кожен із цих напрямків забезпечує понад 45% експорту, тоді як автомобільні перевезення становлять лише 5–7%. Базова потреба України в експорті агропродукції становить близько 5 млн тонн на місяць, або 60 млн тонн на рік. У серпні вдалося вивезти майже 1,7 млн тонн — близько 33% від базової потреби.

"Станом на сьогодні, якщо ми подивимося за перші 20 днів вересня, то вийшло на показник 44% від базової потреби. Обсяги покращуються", — сказав Висоцький.

За експертною оцінкою, альтернативні маршрути потенційно можуть збільшити обсяги експорту приблизно до 50% від базової потреби. Однак перевищити цей показник буде складно.

"Буде дуже складно збільшити більше і це буде іноді просто настільки дорого, що економічно не обґрунтовано", — наголосив Висоцький.

Перспектива морського експорту

Подальші можливості експорту значною мірою залежать від безпечного відновлення морського шляху через порти Великої Одеси. За словами Висоцького, наразі триває робота з країнами, які критично залежать від українського продовольства. Серед них він назвав Туреччину, Єгипет, Алжир, країни Перської затоки та Індію.

"Поки що ми не можемо підтвердити про досягнення якихось конкретних домовленостей", — зазначив він.

Водночас переговори продовжуються на полях Генеральної асамблеї ООН. Висоцький висловив сподівання, що відповідні новини можуть з'явитися на початку жовтня.

Як повідомляли Новини.LIVE, В Україні почали знижуватися ціни на кукурудзу нового врожаю. Найпомітніше це відбувається в дунайських портах, де закупівельні ціни вже опустилися до 165–170 доларів за тонну. На ринок тиснуть нові обсяги зерна, значні запаси та складна експортна логістика. Додатково ситуацію ускладнюють високі витрати на альтернативні маршрути.

Також Новини.LIVE писали, що проблеми з морськими портами можуть сповільнити експорт українського зерна, але не обов’язково завдадуть значного удару по валютних надходженнях. Частину продукції можна вивезти пізніше або іншими маршрутами. Експерт Едуард Каражия пояснив, чому аграрний експорт може навіть виграти від очікування на ринку.