Экспорт из портов Большой Одессы полностью остановился

Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Экспорт украинской агропродукции через порты Большой Одессы фактически прекратился. Сейчас грузы вывозят по альтернативным маршрутам, но их пропускная способность уже приближается к пределу. Дальнейшее расширение таких маршрутов может сделать экспорт экономически невыгодным.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал министр агрополитики Тарас Высоцкий.

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Морской путь остановился

В настоящее время через порты Большой Одессы фактически нет экспорта. Несколько судов еще выходили после предыдущих заходов, однако новых объемов морских перевозок нет.

"На сегодняшний день фактически экспорта из портов Большой Одессы нет. Несколько судов, которые оставались там после предыдущих заходов, еще выходили", — рассказал Тарас Высоцкий.

По его словам, с августа экспорт осуществляется альтернативными путями. Среди них — железная дорога через сухопутные переходы, речной транспорт через Дунай в порт Констанца с последующей морской перевозкой, а также автомобильный транспорт.

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"Доля автомобильного транспорта незначительна — 5–7 %, и сложно её увеличить по основным зерновым культурам, ведь всё-таки там необходим эффект объёма", — отметил Высоцкий.

Альтернативные маршруты

Наибольшая нагрузка сейчас приходится на железную дорогу и Дунайский коридор. Каждое из этих направлений обеспечивает более 45% экспорта, тогда как автомобильные перевозки составляют лишь 5–7%. Базовая потребность Украины в экспорте агропродукции составляет около 5 млн тонн в месяц, или 60 млн тонн в год. В августе удалось вывезти почти 1,7 млн тонн — около 33% от базовой потребности.

"На сегодняшний день, если мы посмотрим на первые 20 дней сентября, то получился показатель 44% от базовой потребности. Объемы улучшаются", — сказал Высоцкий.

По экспертной оценке, альтернативные маршруты потенциально могут увеличить объемы экспорта примерно до 50% от базовой потребности. Однако превысить этот показатель будет сложно.

"Будет очень сложно увеличить объемы больше, и порой это будет настолько дорого, что экономически необоснованно", — подчеркнул Высоцкий.

Перспективы морского экспорта

Дальнейшие возможности экспорта в значительной степени зависят от безопасного восстановления морского пути через порты Большой Одессы. По словам Высоцкого, в настоящее время ведется работа со странами, которые критически зависят от украинского продовольствия. Среди них он назвал Турцию, Египет, Алжир, страны Персидского залива и Индию.

"Пока что мы не можем подтвердить достижение каких-либо конкретных договоренностей", — отметил он.

В то же время переговоры продолжаются в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Высоцкий выразил надежду, что соответствующие новости могут появиться в начале октября.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине начали снижаться цены на кукурузу нового урожая. Наиболее заметно это происходит в дунайских портах, где закупочные цены уже опустились до 165–170 долларов за тонну. На рынок давят новые объемы зерна, значительные запасы и сложная экспортная логистика. Дополнительно ситуацию осложняют высокие затраты на альтернативные маршруты.

Также Новини.LIVE писали, что проблемы с морскими портами могут замедлить экспорт украинского зерна, но не обязательно нанесут значительный удар по валютным поступлениям. Часть продукции можно вывезти позже или по другим маршрутам. Эксперт Эдуард Каражия объяснил, почему аграрный экспорт может даже выиграть от ожидания на рынке.