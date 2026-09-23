Румунія стала ключовим шляхом для експорту України

Судно в порту Констанци. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Румунія стала головним маршрутом для української аграрної продукції після блокування морських портів. Через країну проходить близько 70% експорту альтернативними шляхами. Україна також нарощує транзит через Польщу, де щомісяця можуть пропускати до 400 тисяч тонн збіжжя.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій розповів міністр агрополітики Тарас Висоцький.

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Головний маршрут

Румунія залишається країною, яка має найбільші можливості для збільшення українського аграрного експорту. Продукцію перевозять через Дунайський коридор, залізницею, автомобільним транспортом, а також через порт Констанца.

"Об'єктивно, найбільша можливість фізична нас підтримати в цій частині — це Румунія. І через, перш за все, Дунайський коридор, і через залізницю, і автомобільний транспорт, порт Констанца", — сказав Тарас Висоцький.

За його словами, у 2022–2023 роках понад 70% продукції, яку Україна експортувала альтернативними шляхами, проходило через Румунію. Нині ситуація залишається схожою.

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Міжурядова співпраця

Україна та Румунія вже підписали міжурядовий меморандум про логістику. Висоцький зазначив, що країни продовжують домовлятися про розширення можливостей для українського експорту.

"На сьогодні тут абсолютно конструктивний діалог і підтримка", — зазначив міністр.

Транзит через Польщу

Другим за потужністю напрямком для української продукції залишається Польща. Через цю країну щомісяця проходить від 350 до 400 тисяч тонн українського аграрного транзиту.

"Станом на сьогодні фактично можемо сказати, що всі пункти пропуску працюють у штатному режимі. Немає і, надіємося, що і не буде повторення досвіду якихось блокувань чи протестів", — сказав Висоцький.

Він додав, що українська продукція через Польщу прямує виключно транзитом. Менші обсяги також проходять через Словаччину та Угорщину.

Як повідомляли Новини.LIVE, В Україні почали знижуватися ціни на кукурудзу нового врожаю. Найпомітніше це відбувається в дунайських портах, де закупівельні ціни вже опустилися до 165–170 доларів за тонну. На ринок тиснуть нові обсяги зерна, значні запаси та складна експортна логістика. Додатково ситуацію ускладнюють високі витрати на альтернативні маршрути.

Також Новини.LIVE писали, що проблеми з морськими портами можуть сповільнити експорт українського зерна, але не обов’язково завдадуть значного удару по валютних надходженнях. Частину продукції можна вивезти пізніше або іншими маршрутами. Експерт Едуард Каражия пояснив, чому аграрний експорт може навіть виграти від очікування на ринку.