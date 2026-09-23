Румыния стала ключевым маршрутом для экспорта из Украины

Судно в порту Констанцы. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

Румыния стала основным маршрутом для украинской сельскохозяйственной продукции после блокирования морских портов. Через эту страну проходит около 70% экспорта по альтернативным маршрутам. Украина также наращивает транзит через Польшу, где ежемесячно могут пропускать до 400 тысяч тонн зерна.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал министр агрополитики Тарас Высоцкий.

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Основной маршрут

Румыния остается страной, которая имеет наибольшие возможности для увеличения украинского аграрного экспорта. Продукцию перевозят через Дунайский коридор, по железной дороге, автомобильным транспортом, а также через порт Констанца.

"Объективно, наибольшую физическую возможность поддержать нас в этом вопросе представляет Румыния. И через, прежде всего, Дунайский коридор, и через железную дорогу, и автомобильный транспорт, и порт Констанца", — сказал Тарас Высоцкий.

По его словам, в 2022–2023 годах более 70% продукции, которую Украина экспортировала альтернативными путями, проходило через Румынию. Сейчас ситуация остается аналогичной.

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Межправительственное сотрудничество

Украина и Румыния уже подписали межправительственный меморандум о логистике. Высоцкий отметил, что страны продолжают договариваться о расширении возможностей для украинского экспорта.

"На сегодняшний день здесь наблюдается абсолютно конструктивный диалог и поддержка", — отметил министр.

Транзит через Польшу

Вторым по объёму направлением для украинской продукции остаётся Польша. Через эту страну ежемесячно проходит от 350 до 400 тысяч тонн украинского аграрного транзита.

"На сегодняшний день фактически можно сказать, что все пункты пропуска работают в штатном режиме. Нет и, надеемся, не будет повторения каких-либо блокировок или протестов", — сказал Высоцкий.

Он добавил, что украинская продукция через Польшу следует исключительно транзитом. Меньшие объемы также проходят через Словакию и Венгрию.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине начали снижаться цены на кукурузу нового урожая. Наиболее заметно это происходит в дунайских портах, где закупочные цены уже опустились до 165–170 долларов за тонну. На рынок давят новые объемы зерна, значительные запасы и сложная экспортная логистика. Дополнительно ситуацию осложняют высокие затраты на альтернативные маршруты.

Также Новини.LIVE писали, что проблемы с морскими портами могут замедлить экспорт украинского зерна, но не обязательно нанесут значительный удар по валютным поступлениям. Часть продукции можно вывезти позже или по другим маршрутам. Эксперт Эдуард Каражия объяснил, почему аграрный экспорт может даже выиграть от ожидания на рынке.