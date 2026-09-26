Россияне нанесли массированный удар по Одесской области: повреждены дома

Пожар охватил здание на юге Одесской области после ночной российской атаки. Фото: Одесская ОГА

Российские войска ночью подвергли массированной атаке гражданскую инфраструктуру Одесской области. На юге региона повреждены жилые дома, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания предприятия. В результате попаданий вспыхнули пожары, однако, по предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера и ГСЧС Одесской области.

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Спасатель ликвидирует последствия ночной российской атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия российской атаки на Одесскую область

На юге области россияне повредили десять частных домов и два трехэтажных жилых здания. В них выбиты окна и повреждены фасады. Также разрушениям подверглись объекты на территории одного из предприятий.

После российской атаки в Одесской области загорелся двухэтажный гостинично-ресторанный комплекс. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели тушат пожар в здании, поврежденном в результате российской атаки в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате попадания загорелся двухэтажный гостинично-ресторанный комплекс, который не работал. Пожары также возникли в административных зданиях. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Пожар на одном из объектов на юге Одесской области после ночной российской атаки. Фото: Одесская ОГА

Последние российские атаки на Одессу и Одесскую область

Накануне, 25 сентября, российские войска в течение дня атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру Одесской области. Как сообщали Новини.LIVE, россияне нанесли удар, в частности, по автомобилю энергетиков — один человек погиб, есть пострадавшие.

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В те же сутки россияне массированно атаковали Одесский район. В результате одной из атак погиб человек, ещё один пострадал. Ночью в районе шесть раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Новини.LIVE также сообщали, что 24 сентября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Одесской области. Тогда были повреждены больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и автомобили, а два человека пострадали.