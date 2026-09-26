Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне ударили по Одесчине: загорелся гостинично-ресторанный комплекс

Россияне ударили по Одесчине: загорелся гостинично-ресторанный комплекс

Ua ru
26 сентября 2026 09:32
Россияне нанесли массированный удар по Одесской области: повреждены дома
Пожар охватил здание на юге Одесской области после ночной российской атаки. Фото: Одесская ОГА

Российские войска ночью подвергли массированной атаке гражданскую инфраструктуру Одесской области. На юге региона повреждены жилые дома, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания предприятия. В результате попаданий вспыхнули пожары, однако, по предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера и ГСЧС Одесской области.

Реклама
Рятувальник біля пошкодженої будівлі на Одещині
Спасатель ликвидирует последствия ночной российской атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия российской атаки на Одесскую область

На юге области россияне повредили десять частных домов и два трехэтажных жилых здания. В них выбиты окна и повреждены фасады. Также разрушениям подверглись объекты на территории одного из предприятий.

Пожежа у готельно-ресторанному комплексі на Одещині
После российской атаки в Одесской области загорелся двухэтажный гостинично-ресторанный комплекс. Фото: ГСЧС Одесской области
Рятувальники гасять пожежу після атаки на Одещину
Спасатели тушат пожар в здании, поврежденном в результате российской атаки в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате попадания загорелся двухэтажный гостинично-ресторанный комплекс, который не работал. Пожары также возникли в административных зданиях. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Масштабна пожежа після нічної атаки на Одещину
Пожар на одном из объектов на юге Одесской области после ночной российской атаки. Фото: Одесская ОГА

Последние российские атаки на Одессу и Одесскую область

Накануне, 25 сентября, российские войска в течение дня атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру Одесской области. Как сообщали Новини.LIVE, россияне нанесли удар, в частности, по автомобилю энергетиков — один человек погиб, есть пострадавшие.

Читайте также:

В те же сутки россияне массированно атаковали Одесский район. В результате одной из атак погиб человек, ещё один пострадал. Ночью в районе шесть раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Новини.LIVE также сообщали, что 24 сентября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Одесской области. Тогда были повреждены больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и автомобили, а два человека пострадали.

Одесская область Новости Одессы дроны разрушения обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации