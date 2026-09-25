Атака на Одещину: загинув енергетик, є постраждалі

Рятувальник гасить авто енергетиків. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська протягом дня масовано атакували цивільну та критичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ударів є загиблий та постраждалі, пошкоджені будівлі й автомобіль енергетиків. На місцях працюють рятувальники та інші служби, наслідки атак ліквідовують.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Удар по автомобілю

Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків від'їхав від підстанції. Однак російський безпілотник змінив курс і атакував саме машину ДТЕК "Одеські електромережі". Один енергетик загинув, ще один працівник отримав поранення.

Тіло загиблого енергетика. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа від автомобіля поширилася на відкриту територію, але рятувальники оперативно її ліквідували.

Наслідки пожежі на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Пошкоджені будівлі

Раніше внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа у виробничо-складській будівлі підприємства. Також було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали.

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Рятувальники на місці атаки. Фото: Одеська ОВА

Робота рятувальників

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. До ліквідації наслідків атак залучили понад 40 рятувальників.

Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

На місцях ударів продовжують працювати відповідні служби. Правоохоронці документують наслідки російських атак.

Зруйнована будівля. Фото: Одеська ОВА

Що відомо про атаки

Протягом дня в Одеському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Перший сигнал пролунав о 08:18, а вже о 08:20 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Чорноморська та Лиманки з акваторії Чорного моря. Відбій оголосили о 08:32.

Надалі тривоги оголошували ще кілька разів — о 08:58, 10:27, 10:51, 11:37 та 12:07. Під час останньої з них Повітряні сили повідомляли про реактивні БпЛА в напрямку Овідіополя та Білгорода-Дністровського, а згодом — про їхній рух на Одесу. Відбій пролунав о 12:53.

Ще одна тривога в Одеському районі розпочалася о 14:27. Під час неї повідомляли про реактивні БпЛА в напрямку або повз Сергіївку, а також на Чорноморськ та Одесу. О 15:01 оголосили відбій.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 23 вересня, на Одещині російські війська знову атакували портову та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилося комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда та складські приміщення. На судні загинув український капітан, а решту екіпажу евакуювали. Пожежі вдалося ліквідувати після тривалої роботи рятувальників.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.