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Головна Одеса РФ атакувала авто енергетиків на Одещині: є загиблий та постраждалий

РФ атакувала авто енергетиків на Одещині: є загиблий та постраждалий

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25 вересня 2026 17:02
Атака на Одещину: загинув енергетик, є постраждалі
Рятувальник гасить авто енергетиків. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська протягом дня масовано атакували цивільну та критичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ударів є загиблий та постраждалі, пошкоджені будівлі й автомобіль енергетиків. На місцях працюють рятувальники та інші служби, наслідки атак ліквідовують.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Удар по автомобілю

Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків від'їхав від підстанції. Однак російський безпілотник змінив курс і атакував саме машину ДТЕК "Одеські електромережі". Один енергетик загинув, ще один працівник отримав поранення.

РФ атакувала Одещину: загинув енергетик
Тіло загиблого енергетика. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа від автомобіля поширилася на відкриту територію, але рятувальники оперативно її ліквідували.

Обстріл Одещини вдень 25 вересня
Наслідки пожежі на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Пошкоджені будівлі

Раніше внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа у виробничо-складській будівлі підприємства. Також було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали.

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РФ атакувала Одещину: загинув енергетик
Рятувальники на місці атаки. Фото: Одеська ОВА

Робота рятувальників

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. До ліквідації наслідків атак залучили понад 40 рятувальників.

Обстріл Одещини вдень 25 вересня
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

На місцях ударів продовжують працювати відповідні служби. Правоохоронці документують наслідки російських атак.

Обстріл Одещини вдень 25 вересня
Зруйнована будівля. Фото: Одеська ОВА

Що відомо про атаки

Протягом дня в Одеському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Перший сигнал пролунав о 08:18, а вже о 08:20 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Чорноморська та Лиманки з акваторії Чорного моря. Відбій оголосили о 08:32.

Надалі тривоги оголошували ще кілька разів — о 08:58, 10:27, 10:51, 11:37 та 12:07. Під час останньої з них Повітряні сили повідомляли про реактивні БпЛА в напрямку Овідіополя та Білгорода-Дністровського, а згодом — про їхній рух на Одесу. Відбій пролунав о 12:53.

Ще одна тривога в Одеському районі розпочалася о 14:27. Під час неї повідомляли про реактивні БпЛА в напрямку або повз Сергіївку, а також на Чорноморськ та Одесу. О 15:01 оголосили відбій.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 23 вересня, на Одещині російські війська знову атакували портову та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилося комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда та складські приміщення. На судні загинув український капітан, а решту екіпажу евакуювали. Пожежі вдалося ліквідувати після тривалої роботи рятувальників.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.

Одеська область Новини Одеси загибель Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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