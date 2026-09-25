Атака на Одещину: загинув енергетик, є постраждалі

РФ атакувала авто енергетиків на Одещині: є загиблий та постраждалий
Російські війська протягом дня масовано атакували цивільну та критичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ударів є загиблий та постраждалі, пошкоджені будівлі й автомобіль енергетиків. На місцях працюють рятувальники та інші служби, наслідки атак ліквідовують.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Удар по автомобілю
Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків від'їхав від підстанції. Однак російський безпілотник змінив курс і атакував саме машину ДТЕК "Одеські електромережі". Один енергетик загинув, ще один працівник отримав поранення.
Пожежа від автомобіля поширилася на відкриту територію, але рятувальники оперативно її ліквідували.
Пошкоджені будівлі
Раніше внаслідок удару в Одеському районі спалахнула пожежа у виробничо-складській будівлі підприємства. Також було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали.
Робота рятувальників
Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. До ліквідації наслідків атак залучили понад 40 рятувальників.
На місцях ударів продовжують працювати відповідні служби. Правоохоронці документують наслідки російських атак.
Що відомо про атаки
Протягом дня в Одеському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Перший сигнал пролунав о 08:18, а вже о 08:20 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Чорноморська та Лиманки з акваторії Чорного моря. Відбій оголосили о 08:32.
Надалі тривоги оголошували ще кілька разів — о 08:58, 10:27, 10:51, 11:37 та 12:07. Під час останньої з них Повітряні сили повідомляли про реактивні БпЛА в напрямку Овідіополя та Білгорода-Дністровського, а згодом — про їхній рух на Одесу. Відбій пролунав о 12:53.
Ще одна тривога в Одеському районі розпочалася о 14:27. Під час неї повідомляли про реактивні БпЛА в напрямку або повз Сергіївку, а також на Чорноморськ та Одесу. О 15:01 оголосили відбій.
Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 23 вересня, на Одещині російські війська знову атакували портову та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилося комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда та складські приміщення. На судні загинув український капітан, а решту екіпажу евакуювали. Пожежі вдалося ліквідувати після тривалої роботи рятувальників.
Також Новини.LIVE писали, що в ніч на 21 вересня РФ атакувала Одещину. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа у складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів. Ці склади вже раніше ставали ціллю російських атак. Рятувальникам довелося працювати під загрозою повторних ударів. Пожежу вже повністю ліквідували.