Нападение на Одесскую область: погиб энергетик, есть пострадавшие

Спасатель тушит автомобиль энергетиков. Фото: ГСЧС Одесской области

В течение дня российские войска нанесли массированные удары по гражданской и критической инфраструктуре Одесской области. В результате ударов есть погибший и пострадавшие, повреждены здания и автомобиль энергетиков. На местах работают спасатели и другие службы, устраняют последствия атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Удар по автомобилю

После объявления воздушной тревоги автомобиль энергетиков отъехал от подстанции. Однако российский беспилотник изменил курс и атаковал именно машину ДТЭК "Одесские электросети". Один энергетик погиб, ещё один работник получил ранения.

Тело погибшего энергетика. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар с автомобиля распространился на открытую территорию, но спасатели оперативно его ликвидировали.

Последствия пожара на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденные здания

Ранее в результате удара в Одесском районе вспыхнул пожар в производственно-складском здании предприятия. Также был поврежден инфраструктурный объект. Трое человек пострадали.

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Спасатели на месте атаки. Фото: Одесская ОВА

Работа спасателей

Работу спасателей затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги. К ликвидации последствий атак привлекли более 40 спасателей.

Пожарный тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

На местах ударов продолжают работать соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия российских атак.

Разрушенное здание. Фото: Одесская ОВА

Что известно об атаках

В течение дня в Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Первый сигнал прозвучал в 08:18, а уже в 08:20 Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Черноморска и Лиманки из акватории Черного моря. Отбой объявили в 08:32.

В дальнейшем тревоги объявляли ещё несколько раз — в 08:58, 10:27, 10:51, 11:37 и 12:07. Во время последней из них Воздушные силы сообщали о реактивных БПЛА в направлении Овидиополя и Белгорода-Днестровского, а впоследствии — об их движении на Одессу. Отбой прозвучал в 12:53.

Еще одна тревога в Одесском районе началась в 14:27. Во время нее сообщали о реактивных БПЛА в направлении или мимо Сергеевки, а также на Черноморск и Одессу. В 15:01 объявили отбой.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 сентября в Одесской области российские войска вновь атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказались коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды и складские помещения. На судне погиб украинский капитан, а остальных членов экипажа эвакуировали. Пожар удалось ликвидировать после длительной работы спасателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 21 сентября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов разразился масштабный пожар. Эти склады уже ранее становились мишенью российских атак. Спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов. Пожар уже полностью ликвидирован.