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Главная Одесса РФ атаковада авто энергетиков на Одесчине: есть погибший и пострадавший

РФ атаковада авто энергетиков на Одесчине: есть погибший и пострадавший

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25 сентября 2026 17:02
Нападение на Одесскую область: погиб энергетик, есть пострадавшие
Спасатель тушит автомобиль энергетиков. Фото: ГСЧС Одесской области

В течение дня российские войска нанесли массированные удары по гражданской и критической инфраструктуре Одесской области. В результате ударов есть погибший и пострадавшие, повреждены здания и автомобиль энергетиков. На местах работают спасатели и другие службы, устраняют последствия атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Удар по автомобилю

После объявления воздушной тревоги автомобиль энергетиков отъехал от подстанции. Однако российский беспилотник изменил курс и атаковал именно машину ДТЭК "Одесские электросети". Один энергетик погиб, ещё один работник получил ранения.

РФ атакувала Одещину: загинув енергетик
Тело погибшего энергетика. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар с автомобиля распространился на открытую территорию, но спасатели оперативно его ликвидировали.

Обстріл Одещини вдень 25 вересня
Последствия пожара на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Поврежденные здания

Ранее в результате удара в Одесском районе вспыхнул пожар в производственно-складском здании предприятия. Также был поврежден инфраструктурный объект. Трое человек пострадали.

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Спасатели на месте атаки. Фото: Одесская ОВА

Работа спасателей

Работу спасателей затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги. К ликвидации последствий атак привлекли более 40 спасателей.

Обстріл Одещини вдень 25 вересня
Пожарный тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

На местах ударов продолжают работать соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия российских атак.

Обстріл Одещини вдень 25 вересня
Разрушенное здание. Фото: Одесская ОВА

Что известно об атаках

В течение дня в Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Первый сигнал прозвучал в 08:18, а уже в 08:20 Воздушные силы сообщили о БПЛА в направлении Черноморска и Лиманки из акватории Черного моря. Отбой объявили в 08:32.

В дальнейшем тревоги объявляли ещё несколько раз — в 08:58, 10:27, 10:51, 11:37 и 12:07. Во время последней из них Воздушные силы сообщали о реактивных БПЛА в направлении Овидиополя и Белгорода-Днестровского, а впоследствии — об их движении на Одессу. Отбой прозвучал в 12:53.

Еще одна тревога в Одесском районе началась в 14:27. Во время нее сообщали о реактивных БПЛА в направлении или мимо Сергеевки, а также на Черноморск и Одессу. В 15:01 объявили отбой.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 сентября в Одесской области российские войска вновь атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказались коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды и складские помещения. На судне погиб украинский капитан, а остальных членов экипажа эвакуировали. Пожар удалось ликвидировать после длительной работы спасателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 21 сентября РФ атаковала Одесскую область. В результате удара в складских помещениях сети продуктовых супермаркетов разразился масштабный пожар. Эти склады уже ранее становились мишенью российских атак. Спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов. Пожар уже полностью ликвидирован.

Одесская область Новости Одессы гибель Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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