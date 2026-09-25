Атака РФ на судно в Чорному морі: деталі операції

Судно, яке атакувала РФ. Фото: скриншот з відео

Російський безпілотник атакував цивільне судно після його виходу з українського порту. На борту перебували 16 членів екіпажу, капітан загинув. Судно загорілося та зазнало значних пошкоджень. Прикордонники під вогнем евакуювали 15 моряків.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

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Рятувальна операція

Після удару до пошкодженого судна направили катери Морської охорони Державної прикордонної служби України. Рятувальникам довелося працювати в умовах пожежі, сильного задимлення та загрози повторної атаки. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що саме такі операції є одним із напрямів роботи українських сил, коли цивільні судна стають цілями російських атак.

"Наші моряки відразу направляються до таких суден, які попали під удар Росії, для того, щоб евакуювати екіпаж, надати медичну допомогу", — зазначив речник.

Удар по судну

За словами речника, у цьому випадку вдалося врятувати більшість екіпажу, однак капітан судна загинув. Демченко наголосив, що російські війська продовжують бити по суднах, які прямують до українських портів або виходять із них.

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"Ворог, на жаль, часто б'є по суднам, які йдуть або виходять з портів України", — додав Демченко.

Атака на цивільне судно

В ніч на 23 вересня, у Чорному морі російський ударний безпілотник уразив цивільне судно, яке вийшло з одного з українських портів. На борту перебували 16 членів екіпажу. Капітан загинув, судно зазнало значних пошкоджень і загорілося. Після отримання повідомлення Морська охорона ДПСУ направила до району події катери для пошуково-рятувальної операції. Попри пожежу, сильне задимлення, високу температуру та загрозу повторних атак, прикордонники евакуювали 15 членів екіпажу. Врятованих моряків доставили до найближчого безпечного порту, де їх оглянули медики.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 23 вересня, на Одещині російські війська знову атакували портову та цивільну інфраструктуру. Під ударом опинилося комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда та складські приміщення. На судні загинув український капітан, а решту екіпажу евакуювали. Пожежі вдалося ліквідувати після тривалої роботи рятувальників.

Також Новини.LIVE писали, що Росія вночі, 24 вересня, завдала масованого комбінованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Пошкоджені лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та автомобілі. В Одесі й районі виникли пожежі. Двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.