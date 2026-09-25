Нападение РФ на судно в Чёрном море: подробности операции

Судно, подвергшееся нападению со стороны РФ. Фото: скриншот из видео

Российский беспилотник атаковал гражданское судно после его выхода из украинского порта. На борту находились 16 членов экипажа, капитан погиб. Судно загорелось и получило значительные повреждения. Пограничники под обстрелом эвакуировали 15 моряков.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

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Спасательная операция

После удара к поврежденному судну направили катера Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Спасателям пришлось работать в условиях пожара, сильного задымления и угрозы повторной атаки. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко отметил, что именно такие операции являются одним из направлений работы украинских сил, когда гражданские суда становятся целями российских атак.

"Наши моряки немедленно направляются к таким судам, которые попали под удар России, для того, чтобы эвакуировать экипаж и оказать медицинскую помощь", — отметил пресс-секретарь.

Удар по судну

По словам пресс-секретаря, в данном случае удалось спасти большую часть экипажа, однако капитан судна погиб. Демченко подчеркнул, что российские войска продолжают наносить удары по судам, следующим в украинские порты или выходящим из них.

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"Враг, к сожалению, часто наносит удары по судам, которые следуют в порты Украины или выходят из них", — добавил Демченко.

Атака на гражданское судно

В ночь на 23 сентября в Черном море российский ударный беспилотник поразил гражданское судно, которое вышло из одного из украинских портов. На борту находились 16 членов экипажа. Капитан погиб, судно получило значительные повреждения и загорелось. После получения сообщения Морская охрана ГПСУ направила в район происшествия катера для проведения поисково-спасательной операции. Несмотря на пожар, сильное задымление, высокую температуру и угрозу повторных атак, пограничники эвакуировали 15 членов экипажа. Спасённых моряков доставили в ближайший безопасный порт, где их осмотрели медики.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 23 сентября в Одесской области российские войска вновь атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказались коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды и складские помещения. На судне погиб украинский капитан, а остальных членов экипажа эвакуировали. Пожар удалось ликвидировать после длительной работы спасателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия ночью 24 сентября нанесла массированный комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены больница, гимназия, жилые дома, торговый центр, склады и автомобили. В Одессе и окрестностях возникли пожары. Два человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Спасатели продолжают работать на местах попаданий.