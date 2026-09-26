Россияне обстреляли автодорогу в Одесской области: трое пострадавших

Один из грузовиков загорелся в результате утренней атаки россиян на автодорогу в Одесской области. Фото: Одесская ОВА

Утром 26 сентября российские войска атаковали автодорогу в Одесской области. В результате удара были повреждены три грузовика, один из которых загорелся. Травмы получили три человека, а на месте продолжают ликвидировать последствия атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Жители Вилково ремонтируют крышу дома, поврежденного в результате атаки россиян. Фото: Вилковский городской совет

Россияне атаковали грузовики в Одесской области

Утром российские войска нанесли удар по автодороге в области. В результате атаки были повреждены сразу три грузовых автомобиля. В одной из машин после удара возник пожар. По данным Олега Кипера, пострадали три человека. Сейчас на месте работают соответствующие службы и ликвидируют последствия российского нападения.

Обломки поврежденных конструкций лежат возле жилого дома после атаки россиян на Вилково. Фото: Вилковский городской совет

Обломки и поврежденные сооружения на одном из дворов Вилкова после атаки россиян. Фото: Вилковский городской совет

Последствия российской атаки в Вилково

Также стало известно о последствиях ночной атаки на Измаильский район. Россияне атаковали Вилково и повредили жилищную инфраструктуру города. По данным Измаильской РВА, после ударов в Вилково отключилось электричество. Специалисты ДТЭК работают над восстановлением сетей, а вернуть свет жителям планируют ориентировочно до конца суток.

Жилой дом в Вилково остался без части кровли в результате атаки россиян. Фото: Вилковский городской совет

Часть здания в Вилковом разрушена в результате атаки россиян. Фото: Вилковский городской совет

Россияне повредили здание и припаркованный рядом автомобиль во время атаки на Вилково. Фото: Вилковский городской совет

Россияне частично разрушили здание и повредили автомобили во время атаки на Вилково. Фото: Вилковский городской совет

Критическая инфраструктура общины тем временем работает от генераторов. Воду жителям подают по графику. После возобновления электроснабжения людей просят экономно пользоваться электроэнергией из-за ограниченной пропускной способности сетей.

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Хозяйственное здание пострадало в результате атаки россиян на Вилково. Фото: Вилковский городской совет

Что ещё было повреждено в Одесской области 26 сентября

Ночью российские войска массированно атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Россияне повредили фасады и остекление более десяти частных и многоэтажных жилых домов. Также были повреждены гостинично-ресторанный комплекс и административные здания на территории предприятия. В двухэтажном недействующем гостинично-ресторанном комплексе и в административных зданиях возникли пожары.

Россияне повредили кровлю и окна двухэтажного дома во время атаки на Вилково. Фото: Вилковский городской совет

Россияне повредили жилой дом и хозяйственные постройки во время атаки на Вилково. Фото: Вилковский городской совет

Автомобиль с разбитыми стеклами и поврежденным кузовом после атаки россиян на Вилково. Фото: Вилковский городской совет

Новини.LIVE сообщали, что 25 сентября россияне атаковали автомобиль энергетиков в Одесской области. Один работник погиб, еще один получил ранения. В то же утро россияне нанесли серию массированных ударов по Одесскому району. В результате атаки были повреждены жилой сектор, логистические и складские помещения, где возникли пожары. Один человек погиб, еще одного госпитализировали.

Днем ранее, 24 сентября, Новини.LIVE сообщали, что россияне в ходе комбинированной атаки повредили больницу, гимназию, жилые дома, торговый центр и склады в Одесской области. Тогда травмы получили два человека, а в Одессе и районе после ударов возникли пожары.