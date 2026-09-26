Реактивні дрони РФ над Одесою: Сергій Братчук пояснив нову загрозу

Реактивний дрон під час польоту. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія регулярно застосовує реактивні ударні дрони під час атак на Одесу, але поки не змогла масштабувати їх використання. Через високу швидкість такі безпілотники складніше перехоплювати, тому Україні потрібні додаткові засоби для боротьби з ними. Росіяни також можуть накопичувати звичайні "Шахеди" для наступних масованих ударів.

Про це в ефірі телемарафону "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

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Небезпечні реактивні дрони для Одеси

Сергій Братчук зазначив, що його підрозділ залучений до протиповітряної оборони у південній операційній зоні. За його словами, реактивні ударні дрони вже стали серйозною проблемою для ППО через швидкість, з якою вони долають відстань до цілі.

"Для нас це теж на сьогодні є не те що виклик і ризик. Це величезна проблема, тому що нам треба і, сподіваємося, найближчим часом отримати відповідне озброєння для перехоплення саме реактивних ударних дронів росіян", — сказав Сергій Братчук.

Як приклад, речник навів один з епізодів атаки на Одесу, коли протягом певного проміжку часу в напрямку міста летіло близько 15 реактивних безпілотників. Саме їхня швидкість суттєво ускладнює роботу української ППО.

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"Як на Одесу летіло понад десять, там фактично 15 цих "бандеролів". Наскільки швидко вони рухаються, наскільки важко їх сьогодні знищувати", — зазначив Сергій Братчук.

Росія може збільшити кількість реактивних дронів

За словами Сергія Братчука, зараз Росія ще не змогла масштабувати застосування реактивних безпілотників до бажаного для себе рівня. Однак він вважає, що це може змінитися.

"Реактивні дрони насправді Росія поки що так, як вона б хотіла, не масштабувала, але, знову-таки, це питання часу", — пояснив Сергій Братчук.

На цьому тлі російські війська зараз запускають менше звичайних "Шахедів". Сергій Братчук припускає, що частину таких безпілотників Росія накопичує і згодом може використати їх у більшій кількості для виснаження української протиповітряної оборони.

"Зараз росіяни дуже мало випускають так званих звичайних "Шахедів", але ж вони, як та рушниця під час спектаклю на сцені, висить і має десь вистрілити. Розуміємо, що, найшвидше, ці дрони можуть бути використані для виснаження наших систем протиповітряної оборони дещо пізніше", — сказав Сергій Братчук.

Атаки дронами на Одещину

Росіяни продовжують майже щодня атакувати Одесу та область. Новини.LIVE писали, що вранці 26 вересня вони завдали удару по автодорозі на Одещині. Було пошкоджено три вантажівки, одна з них загорілася, троє людей постраждали. Тієї ж ночі росіяни атакували Вилкове в Ізмаїльському районі, де пошкоджено житлову інфраструктуру та виникли перебої з електропостачанням.

Напередодні, 25 вересня, російські війська протягом дня кілька разів атакували Одещину безпілотниками, зокрема реактивними. Під час одного з ударів було пошкоджено автомобіль енергетиків. Один працівник загинув, ще один дістав поранення. Новини.LIVE повідомляли, що масована атака сталася і в ніч проти 25 вересня. Росіяни завдали серії ударів по Одеському району, пошкодивши житловий сектор, логістичні та складські приміщення. Виникли пожежі, одна людина загинула, ще одного чоловіка госпіталізували.