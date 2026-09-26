Реактивные дроны РФ над Одессой: Сергей Братчук объяснил новую угрозу

Реактивный дрон во время полёта. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия регулярно применяет реактивные ударные дроны при атаках на Одессу, но пока не смогла расширить масштабы их использования. Из-за высокой скорости такие беспилотники сложнее перехватить, поэтому Украине нужны дополнительные средства для борьбы с ними. Россияне также могут накапливать обычные "Шахеды" для последующих массированных ударов.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Реклама

Опасные реактивные дроны для Одессы

Сергей Братчук отметил, что его подразделение задействовано в противовоздушной обороне в южной оперативной зоне. По его словам, реактивные ударные дроны уже стали серьезной проблемой для ПВО из-за скорости, с которой они преодолевают расстояние до цели.

"Для нас это на сегодняшний день — не просто вызов и риск. Это огромная проблема, потому что нам нужно и, надеемся, в ближайшее время получить соответствующее вооружение для перехвата именно реактивных ударных дронов россиян", — сказал Сергей Братчук.

В качестве примера пресс-секретарь привел один из эпизодов атаки на Одессу, когда в течение определенного промежутка времени в направлении города летело около 15 реактивных беспилотников. Именно их скорость существенно затрудняет работу украинской ПВО.

Читайте также:

"На Одессу летело более десяти, фактически 15 таких "бандеролей". Насколько быстро они движутся, насколько сложно их сегодня уничтожать", — отметил Сергей Братчук.

Россия может увеличить количество реактивных дронов

По словам Сергея Братчука, пока Россия не смогла нарастить масштабы применения реактивных беспилотников до желаемого для себя уровня. Однако он считает, что это может измениться.

"Реактивные дроны Россия пока что не масштабировала так, как ей хотелось бы, но, опять же, это вопрос времени", — пояснил Сергей Братчук.

На этом фоне российские войска сейчас запускают меньше обычных "Шахедов". Сергей Братчук предполагает, что часть таких беспилотников Россия накапливает и впоследствии может использовать их в большем количестве для истощения украинской противовоздушной обороны.

"Сейчас россияне очень мало запускают так называемые обычные "Шахиды", но ведь они, как то ружье во время спектакля на сцене, висят и должны где-то выстрелить. Понимаем, что, скорее всего, эти дроны могут быть использованы для истощения наших систем противовоздушной обороны несколько позже", — сказал Сергей Братчук.

Атаки дронов на Одесскую область

Россияне продолжают почти ежедневно атаковать Одессу и область. Новини.LIVE сообщали, что утром 26 сентября они нанесли удар по автодороге в Одесской области. Были повреждены три грузовика, один из них загорелся, трое человек пострадали. В ту же ночь россияне атаковали Вилково в Измаильском районе, где была повреждена жилая инфраструктура и возникли перебои с электроснабжением.

Накануне, 25 сентября, российские войска в течение дня несколько раз атаковали Одесскую область беспилотниками, в том числе реактивными. Во время одного из ударов был поврежден автомобиль энергетиков. Один работник погиб, ещё один получил ранения. Новини.LIVE сообщали, что массированная атака произошла и в ночь на 25 сентября. Россияне нанесли серию ударов по Одесскому району, повредив жилой сектор, логистические и складские помещения. Возникли пожары, один человек погиб, еще одного мужчину госпитализировали.