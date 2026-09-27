Росіяни атакували Одещину: одна людина загинула, двоє поранені

Рятувальник гасить пожежу, що виникла внаслідок російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області.

Росіяни масовано атакували Одеську область у ніч проти 27 вересня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, автомобілі, медичний заклад, готель, магазин і житловий будинок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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Медики надають допомогу постраждалим унаслідок російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Наслідки російської атаки на Одещину

В одному з районів Одеської області росіяни пошкодили виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. За даними ДСНС, великої кількості жертв вдалося уникнути завдяки тому, що під час повітряної тривоги більшість працівників перебувала в укритті.

Постраждалого чоловіка виводять із пошкодженої будівлі після російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Психолог ДСНС спілкується з людьми, які перебували на місці російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Постраждалий чоловік лежить на землі після російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Гасіння пожежі ускладнювали повторні повітряні тривоги. Через небезпеку рятувальникам доводилося тимчасово відходити від місця пожежі у безпечні райони, а після завершення загрози повертатися до роботи. На місці також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.

Територія та споруди, пошкоджені внаслідок російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Пошкоджена будівля з частково зруйнованим дахом після російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Психолог ДСНС надає допомогу чоловіку після російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

В іншому районі області внаслідок атаки росіян пошкоджено фасад та вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин непродовольчих товарів і двоповерховий житловий будинок. Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 140 рятувальників. Ще п'ятеро людей працювали від пожежного підрозділу Національної гвардії України.

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Рятувальники працюють серед зруйнованих конструкцій та гасять пожежу після російської атаки. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Росіяни атакували Кілію

Цієї ж ночі російські війська атакували Кілію в Ізмаїльському районі. Пошкоджень зазнали портова та цивільна інфраструктура. Внаслідок ударів виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. За даними оперативного штабу Ізмаїльської РДА, у Кілії люди не постраждали.

Рятувальники гасять масштабну пожежу на об'єкті після російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Масштабна пожежа охопила споруди та транспорт після російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Вантажний автомобіль та споруди охоплені вогнем унаслідок російської атаки на Одещину. Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вранці 26 вересня атакували автодорогу на Одещині. Пошкоджень зазнали три вантажівки, одна з них загорілася, травмувалися троє людей.

Тієї ж ночі росіяни масовано атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Новини.LIVE писали про пошкоджені житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі підприємства, на кількох об'єктах виникли пожежі.