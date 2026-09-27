Росіяни атакували Одещину: одна людина загинула, двоє поранені

Російські війська масовано атакували Одещину: є загиблий та поранені
Росіяни масовано атакували Одеську область у ніч проти 27 вересня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, автомобілі, медичний заклад, готель, магазин і житловий будинок.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Наслідки російської атаки на Одещину
В одному з районів Одеської області росіяни пошкодили виробничий цех, складські приміщення та вантажні автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. За даними ДСНС, великої кількості жертв вдалося уникнути завдяки тому, що під час повітряної тривоги більшість працівників перебувала в укритті.
Гасіння пожежі ускладнювали повторні повітряні тривоги. Через небезпеку рятувальникам доводилося тимчасово відходити від місця пожежі у безпечні райони, а після завершення загрози повертатися до роботи. На місці також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим.
В іншому районі області внаслідок атаки росіян пошкоджено фасад та вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин непродовольчих товарів і двоповерховий житловий будинок. Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 140 рятувальників. Ще п'ятеро людей працювали від пожежного підрозділу Національної гвардії України.
Росіяни атакували Кілію
Цієї ж ночі російські війська атакували Кілію в Ізмаїльському районі. Пошкоджень зазнали портова та цивільна інфраструктура. Внаслідок ударів виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. За даними оперативного штабу Ізмаїльської РДА, у Кілії люди не постраждали.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вранці 26 вересня атакували автодорогу на Одещині. Пошкоджень зазнали три вантажівки, одна з них загорілася, травмувалися троє людей.
Тієї ж ночі росіяни масовано атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Новини.LIVE писали про пошкоджені житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі підприємства, на кількох об'єктах виникли пожежі.