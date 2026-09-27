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Головна Одеса РФ завдала удару по Одещині: є постраждалі

РФ завдала удару по Одещині: є постраждалі

Ua ru
27 вересня 2026 01:53
Увечері 26 вересня 2026 року росіяни обстріляли Одещину
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Полтавщини

Увечері в суботу, 26 вересня, російська армія масовано атакувала Одеську область. Постраждали двоє людей. Одного з потерпілих госпіталізували. Є пошкодження транспорту та житлової інфраструктури. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

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Увечері 26 вересня 2026 року РФ обстріляла Одещину
Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Наслідки обстрілу Одещини ввечері 26 вересня 

Зазнали пошкоджень два приватних житлових будинки, виробничий цех, складські приміщення, вантажівки.

На місцях обстрілу працюють медики, рятувальники, правоохоронці та комунальники. Територію, яка постраждала внаслідок атаки, прибирають.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС Одещини повідомляв, що вночі 26 вересня РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Атака пошкодила будинки, готельно-ресторанний комплекс, адміністративні будівлі підприємства. Люди не постраждали.

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Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА писав, що росіяни вранці 26 вересня завдали удару по автодорозі в Одеському районі. Зазнали пошкоджень фури — одна вантажівка загорілася. Відомо про трьох постраждалих.

обстріли війна в Україні постраждалі Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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