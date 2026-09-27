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Главная Одесса Россия нанесла удар по Одесской области: есть пострадавшие

Россия нанесла удар по Одесской области: есть пострадавшие

Ua ru
27 сентября 2026 01:53
Вечером 26 сентября 2026 года россияне обстреляли Одесскую область
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавщины

Вечером в субботу, 26 сентября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. Пострадали два человека. Одного из потерпевших госпитализировали. Зафиксировали повреждения транспорта и жилищной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE».

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Вечером 26 сентября 2026 года РФ обстреляла Одесчину
Скриншот сообщения Олега Кипера

Последствия обстрела Одесской области вечером 26 сентября

Получили повреждения два частных жилых дома, производственный цех, складские помещения, грузовики.

На местах обстрела работают медики, спасатели, правоохранители и коммунальщики. Территорию, пострадавшую в результате атаки, расчищают.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС Одесской области сообщал, что ночью 26 сентября РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. Атака повредила дома, гостинично-ресторанный комплекс, административные здания предприятия. Люди не пострадали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА писал, что утром 26 сентября россияне нанесли удар по автодороге в Одесском районе. Получили повреждения грузовики — один из них загорелся. Известно о трех пострадавших.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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