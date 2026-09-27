Вечером 26 сентября 2026 года россияне обстреляли Одесскую область

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавщины

Вечером в субботу, 26 сентября, российская армия нанесла массированный удар по Одесской области. Пострадали два человека. Одного из потерпевших госпитализировали. Зафиксировали повреждения транспорта и жилищной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE».

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Скриншот сообщения Олега Кипера

Последствия обстрела Одесской области вечером 26 сентября

Получили повреждения два частных жилых дома, производственный цех, складские помещения, грузовики.

На местах обстрела работают медики, спасатели, правоохранители и коммунальщики. Территорию, пострадавшую в результате атаки, расчищают.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС Одесской области сообщал, что ночью 26 сентября РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре юга Одесской области. Атака повредила дома, гостинично-ресторанный комплекс, административные здания предприятия. Люди не пострадали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА писал, что утром 26 сентября россияне нанесли удар по автодороге в Одесском районе. Получили повреждения грузовики — один из них загорелся. Известно о трех пострадавших.