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Главная Одесса Российские войска массированно атаковали Одесчину: есть погибший и раненые

Российские войска массированно атаковали Одесчину: есть погибший и раненые

Ua ru
27 сентября 2026 09:40
Россияне атаковали Одесчину: один человек погиб, двое ранены
Спасатель тушит пожар, возникший в результате российской атаки на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Россияне нанесли массированный удар по Одесской области в ночь на 27 сентября. В результате ударов один человек погиб, ещё двое получили ранения. Повреждены производственные и складские помещения, автомобили, медицинское учреждение, гостиница, магазин и жилой дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Медики допомагають постраждалим після російської атаки на Одещину.
Медики оказывают помощь пострадавшим в результате российской атаки на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Последствия российской атаки на Одесскую область

В одном из районов области россияне повредили производственный цех, складские помещения и грузовые автомобили. На месте возник масштабный пожар. Один человек погиб, еще двое получили ранения. По данным ГСЧС, удалось избежать большого числа жертв благодаря тому, что во время воздушной тревоги большинство работников находилось в укрытии.

Постраждалого чоловіка евакуюють після російської атаки на Одещину.
Пострадавшего мужчину выводят из поврежденного здания после российской атаки на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
Психолог ДСНС надає допомогу людям після російської атаки на Одещину.
Психолог ГСЧС общается с людьми, которые находились на месте российской атаки на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
Постраждалий унаслідок російської атаки на Одещину.
Пострадавший мужчина лежит на земле после российского удара по Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Тушение пожара затрудняли повторные воздушные тревоги. Из-за опасности спасателям приходилось временно отходить от места пожара в безопасные районы, а после устранения угрозы возвращаться к работе. На месте также работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь пострадавшим.

Пошкодження на території об'єкта після російської атаки на Одещину.
Территория и сооружения, поврежденные в результате российской атаки на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
Зруйнований дах будівлі внаслідок російської атаки на Одещину
Поврежденное здание с частично разрушенной крышей после российской атаки на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
Психолог ДСНС допомагає постраждалому після російської атаки на Одещину.
Психолог ГСЧС оказывает помощь мужчине после российского нападения на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

В другом районе области в результате атаки россиян повреждены фасад и окна гостиницы, корпус медицинского учреждения, магазин непродовольственных товаров и двухэтажный жилой дом. Всего к ликвидации последствий российской атаки привлечено более 140 спасателей. Еще пять человек работали из пожарного подразделения Национальной гвардии Украины.

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Спасатели работают среди разрушенных конструкций и тушат пожар после российской атаки. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Россияне атаковали Килию

В ту же ночь российские войска атаковали Килию в Измаильском районе. Повреждения получили портовая и гражданская инфраструктура. В результате ударов возник пожар, который спасатели ликвидировали. По данным оперативного штаба Измаильской РГА, в Килии люди не пострадали.

Рятувальник ліквідовує пожежу після російської атаки на Одещину.
Спасатели тушат масштабный пожар на объекте после российской атаки на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
Палаючі споруди та автомобіль після російської атаки на Одещину.
Масштабный пожар охватил сооружения и транспорт после российской атаки на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
Вантажівка горить під час масштабної пожежі після російської атаки на Одещину.
Грузовой автомобиль и сооружения охвачены огнем в результате российской атаки на Одесскую область. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 26 сентября атаковали автодорогу в Одесской области. Повреждения получили три грузовика, один из них загорелся, трое человек получили травмы.

В ту же ночь россияне массированно атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Новини.LIVE писали о поврежденных жилых домах, гостинично-ресторанном комплексе и административных зданиях предприятия; на нескольких объектах возникли пожары.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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