Россияне атаковали Одесчину: один человек погиб, двое ранены

Российские войска массированно атаковали Одесчину: есть погибший и раненые
Россияне нанесли массированный удар по Одесской области в ночь на 27 сентября. В результате ударов один человек погиб, ещё двое получили ранения. Повреждены производственные и складские помещения, автомобили, медицинское учреждение, гостиница, магазин и жилой дом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Последствия российской атаки на Одесскую область
В одном из районов области россияне повредили производственный цех, складские помещения и грузовые автомобили. На месте возник масштабный пожар. Один человек погиб, еще двое получили ранения. По данным ГСЧС, удалось избежать большого числа жертв благодаря тому, что во время воздушной тревоги большинство работников находилось в укрытии.
Тушение пожара затрудняли повторные воздушные тревоги. Из-за опасности спасателям приходилось временно отходить от места пожара в безопасные районы, а после устранения угрозы возвращаться к работе. На месте также работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь пострадавшим.
В другом районе области в результате атаки россиян повреждены фасад и окна гостиницы, корпус медицинского учреждения, магазин непродовольственных товаров и двухэтажный жилой дом. Всего к ликвидации последствий российской атаки привлечено более 140 спасателей. Еще пять человек работали из пожарного подразделения Национальной гвардии Украины.
Россияне атаковали Килию
В ту же ночь российские войска атаковали Килию в Измаильском районе. Повреждения получили портовая и гражданская инфраструктура. В результате ударов возник пожар, который спасатели ликвидировали. По данным оперативного штаба Измаильской РГА, в Килии люди не пострадали.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 26 сентября атаковали автодорогу в Одесской области. Повреждения получили три грузовика, один из них загорелся, трое человек получили травмы.
В ту же ночь россияне массированно атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Новини.LIVE писали о поврежденных жилых домах, гостинично-ресторанном комплексе и административных зданиях предприятия; на нескольких объектах возникли пожары.