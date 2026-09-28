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Головна Одеса РФ тестує новий реактивний дрон на Одещині: до чого готуватися містянам

РФ тестує новий реактивний дрон на Одещині: до чого готуватися містянам

Ua ru
28 вересня 2026 11:24
РФ могла тестувати новий реактивний дрон над Одещиною
Дрон в небі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Над Одещиною помітили дрон, швидкість якого різко змінювалася під час польоту. Спочатку він рухався зі швидкістю близько 250 км/год, а згодом розігнався до 800 км/год. Після цього швидкість знизилася до 500 км/год. За попередньою версією, йдеться про випробування нового реактивного двигуна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на військово-політичного оглядача Олександра Коваленка.

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РФ випробовує нові дрони на Одещині
Повідомлення про нові дрони. Фото: скриншот із Telegram

Нові дрони

За інформацією Коваленка РФ може тестувати новий реактивний дрон. За його словами безпілотник спочатку летів зі швидкістю близько 250 км/год. Згодом він різко набрав швидкість до 800 км/год, після чого знизив її до 500 км/год.

"Можу помилятися, але, ймовірно, РІВ тестують новий реактивний двигун на 238-х (Герань-4)", — припустив Коваленко.

Випробовування дрона

Експерт також додав, що Росія може випробовувати нові модифікації ударних безпілотників та тактику їхнього застосування саме над Одещиною. Якщо дрон справді здатен розвивати швидкість до 800 км/год, це може ускладнити його перехоплення.

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"Думаю, ні для кого вже не повинно бути відкриттям, що модернізовані шахеди, тактику їх застосування та інші засоби терору насамперед тестують на Одесі та області", — заявив Коваленко.

Що відомо про "Герань-4"

"Герань-4" — російський реактивний ударний безпілотник нового типу. За даними ГУР, дрон оснащений турбореактивним двигуном і може розвивати швидкість до 500 км/год. Він здатен підійматися на висоту до 5 тисяч метрів та нести бойову частину вагою до 90 кг. Дальність польоту в такій конфігурації становить до 450 км.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія регулярно застосовує реактивні ударні дрони під час атак на Одесу, але поки не змогла масштабувати їх використання. Через високу швидкість такі безпілотники складніше перехоплювати, тому Україні потрібні додаткові засоби для боротьби з ними. Росіяни також можуть накопичувати звичайні "Шахеди" для наступних масованих ударів.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 26 вересня вони завдали удару по автодорозі на Одещині. Було пошкоджено три вантажівки, одна з них загорілася, троє людей постраждали. Тієї ж ночі росіяни атакували Вилкове в Ізмаїльському районі, де пошкоджено житлову інфраструктуру та виникли перебої з електропостачанням.

Одеса Новини Одеси герань БпЛА реактивні дрони
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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