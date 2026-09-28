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Главная Одесса РФ тестирует новый реактивный дрон на Одесчине: к чему готовиться горожанам

РФ тестирует новый реактивный дрон на Одесчине: к чему готовиться горожанам

Ua ru
28 сентября 2026 11:24
Россия, возможно, тестировала новый реактивный дрон над Одесской областью
Дрон в небе. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Над Одесской областью заметили дрон, скорость которого резко менялась во время полета. Сначала он двигался со скоростью около 250 км/ч, а затем разогнался до 800 км/ч. После этого скорость снизилась до 500 км/ч. По предварительной версии, речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на военно-политического обозревателя Александра Коваленко.

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РФ випробовує нові дрони на Одещині
Сообщение о новых дронах. Фото: скриншот из Telegram

Новые дроны

По информации Коваленко, РФ может тестировать новый реактивный дрон. По его словам, беспилотник сначала летел со скоростью около 250 км/ч. Впоследствии он резко набрал скорость до 800 км/ч, после чего снизил её до 500 км/ч.

"Могу ошибаться, но, вероятно, РИВ тестирует новый реактивный двигатель на 238-х (Герань-4)", — предположил Коваленко.

Испытания дрона

Эксперт также добавил, что Россия может испытывать новые модификации ударных беспилотников и тактику их применения именно над Одесской областью. Если дрон действительно способен развивать скорость до 800 км/ч, это может затруднить его перехват.

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"Думаю, ни для кого уже не должно быть открытием, что модернизированные шахиды, тактику их применения и другие средства террора в первую очередь тестируют на Одессе и области", — заявил Коваленко.

Что известно о "Герань-4"

"Герань-4" — российский реактивный ударный беспилотник нового типа. По данным ГУР, дрон оснащен турбореактивным двигателем и может развивать скорость до 500 км/ч. Он способен подниматься на высоту до 5 тысяч метров и нести боевую часть весом до 90 кг. Дальность полета в такой конфигурации составляет до 450 км.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия регулярно применяет реактивные ударные дроны во время атак на Одессу, но пока не смогла расширить масштабы их использования. Из-за высокой скорости такие беспилотники сложнее перехватывать, поэтому Украине нужны дополнительные средства для борьбы с ними. Россияне также могут накапливать обычные "Шахеды" для следующих массированных ударов.

Также Новини.LIVE писали, что утром 26 сентября они нанесли удар по автодороге в Одесской области. Были повреждены три грузовика, один из них загорелся, трое человек пострадали. В ту же ночь россияне атаковали Вилково в Измаильском районе, где была повреждена жилая инфраструктура и возникли перебои с электроснабжением.

Одесса Новости Одессы герань БпЛА реактивные дроны
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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