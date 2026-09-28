Обстріл Одещини: є постраждалі, пошкоджені будинки

Росіяни знищили 7 будинків на Одещині: є постраждалі
Російські війська ввечері, 27 вересня, завдали удару по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені сім приватних будинків та автомобілі мешканців. Постраждали двоє людей — 62-річний чоловік і 63-річна жінка. Вночі під ударом також опинилася порожня складська будівля, де спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її загасили.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Наслідки атаки
Внаслідок атаки пошкоджено сім приватних житлових будинків. У них постраждали фасади, дахи та вікна. Також пошкоджені легкові автомобілі мешканців. Подальшого займання у житловому секторі не сталося.
Постраждалі від удару
Відомо про двох постраждалих — 62-річного чоловіка та 63-річну жінку. Медики надали їм допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.
Пожежа на складі
Вночі російські війська також вдарили по порожній складській будівлі. Після атаки там виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили займання.
До ліквідації наслідків удару залучали понад 30 рятувальників ДСНС. На складській будівлі постраждалих немає.
Що відомо про атаки
Упродовж вечора 27 вересня та вночі 28 вересня в Одеському та Ізмаїльському районах кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. В Ізмаїльському районі фіксували рух БпЛА в напрямку Приморського, Кілії та Ізмаїла, а згодом — ще одного дрона з боку Татарбунар. О 21:14 там оголосили відбій.
Після опівночі загроза знову виникла в Ізмаїльському районі. Близько 01:30 повідомляли про групу БпЛА з боку Арциза, яка становила загрозу для Ізмаїла та Рені. О 02:03 тривогу скасували.
Вранці 28 вересня в Одеському районі знову оголосили тривогу. О 06:36 повідомляли про реактивний БпЛА над Одесою. Відбій пролунав о 06:50. Уже о 07:44 в Одеському та Ізмаїльському районах одночасно оголосили ракетну загрозу, яку скасували через чотири хвилини.
Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни масовано атакували Одеську область у ніч проти 27 вересня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, автомобілі, медичний заклад, готель, магазин і житловий будинок.
Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 26 вересня атакували автодорогу на Одещині. Внаслідок удару пошкоджені три вантажівки, одна з яких загорілася. Травм зазнали троє людей, а на місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.