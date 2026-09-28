Обстріл Одещини: є постраждалі, пошкоджені будинки

Зруйнований будинок. Фото: Одеська ОВА

Російські війська ввечері, 27 вересня, завдали удару по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені сім приватних будинків та автомобілі мешканців. Постраждали двоє людей — 62-річний чоловік і 63-річна жінка. Вночі під ударом також опинилася порожня складська будівля, де спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її загасили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки атаки

Внаслідок атаки пошкоджено сім приватних житлових будинків. У них постраждали фасади, дахи та вікна. Також пошкоджені легкові автомобілі мешканців. Подальшого займання у житловому секторі не сталося.

Постраждалі від удару

Відомо про двох постраждалих — 62-річного чоловіка та 63-річну жінку. Медики надали їм допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася.

Знищене авто. Фото: Одеська ОВА

Пожежа на складі

Вночі російські війська також вдарили по порожній складській будівлі. Після атаки там виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили займання.

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Діра в стелі. Фото: Одеська ОВА

До ліквідації наслідків удару залучали понад 30 рятувальників ДСНС. На складській будівлі постраждалих немає.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаки

Упродовж вечора 27 вересня та вночі 28 вересня в Одеському та Ізмаїльському районах кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. В Ізмаїльському районі фіксували рух БпЛА в напрямку Приморського, Кілії та Ізмаїла, а згодом — ще одного дрона з боку Татарбунар. О 21:14 там оголосили відбій.

Після опівночі загроза знову виникла в Ізмаїльському районі. Близько 01:30 повідомляли про групу БпЛА з боку Арциза, яка становила загрозу для Ізмаїла та Рені. О 02:03 тривогу скасували.

Вранці 28 вересня в Одеському районі знову оголосили тривогу. О 06:36 повідомляли про реактивний БпЛА над Одесою. Відбій пролунав о 06:50. Уже о 07:44 в Одеському та Ізмаїльському районах одночасно оголосили ракетну загрозу, яку скасували через чотири хвилини.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни масовано атакували Одеську область у ніч проти 27 вересня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, автомобілі, медичний заклад, готель, магазин і житловий будинок.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 26 вересня атакували автодорогу на Одещині. Внаслідок удару пошкоджені три вантажівки, одна з яких загорілася. Травм зазнали троє людей, а на місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки.