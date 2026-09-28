Обстрел Одесской области: есть пострадавшие, повреждены дома

Разрушенный дом. Фото: Одесская ОВА

Вечером 27 сентября российские войска нанесли удар по жилому району на юге Одесской области. В результате атаки были повреждены семь частных домов и автомобили жителей. Пострадали два человека — 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Ночью под ударом также оказалось пустое складское здание, где вспыхнул пожар. Спасатели быстро его потушили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия атаки

В результате атаки повреждены семь частных жилых домов. В них пострадали фасады, крыши и окна. Также повреждены легковые автомобили жителей. Дальнейшего возгорания в жилом секторе не произошло.

Пострадавшие в результате удара

Известно о двух пострадавших — 62-летнем мужчине и 63-летней женщине. Медики оказали им помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Уничтоженный автомобиль. Фото: Одесская ОВА

Пожар на складе

Ночью российские войска также нанесли удар по пустому складскому зданию. После атаки там возник пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание.

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Дыра в потолке. Фото: Одесская ОВА

К ликвидации последствий удара были привлечены более 30 спасателей ГСЧС. На складе пострадавших нет.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаках

В течение вечера 27 сентября и ночью 28 сентября в Одесском и Измаильском районах несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В Измаильском районе фиксировали движение БПЛА в направлении Приморского, Килии и Измаила, а впоследствии — еще одного дрона со стороны Татарбунара. В 21:14 там объявили отбой.

После полуночи угроза вновь возникла в Измаильском районе. Около 01:30 сообщали о группе БПЛА со стороны Арциза, которая представляла угрозу для Измаила и Рени. В 02:03 тревогу отменили.

Утром 28 сентября в Одесском районе снова объявили тревогу. В 06:36 сообщалось о реактивном БПЛА над Одессой. Отбой прозвучал в 06:50. Уже в 07:44 в Одесском и Измаильском районах одновременно объявили ракетную угрозу, которую отменили через четыре минуты.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне массированно атаковали Одесскую область в ночь на 27 сентября. В результате ударов один человек погиб, ещё двое получили ранения. Повреждены производственные и складские помещения, автомобили, медицинское учреждение, гостиница, магазин и жилой дом.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 26 сентября атаковали автодорогу в Одесской области. В результате удара повреждены три грузовика, один из которых загорелся. Травмы получили три человека, а на месте продолжают ликвидировать последствия атаки.