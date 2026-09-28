В Одессе прогремели взрывы: РФ наносит удары «шахидами» с моря

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 28 сентября, в Одессе прогремела серия взрывов. Существует угроза применения дронов из акватории Черного моря. Вероятно, действует ПВО. Горожанам следует внимательно следить за сообщениями и реагировать на угрозу.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

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Сообщение о взрывах. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Днем 28 сентября в Одессе была слышна серия мощных взрывов. Мониторинговые каналы сообщали о движении обычных «шахидов» в направлении города. Вероятно, действовала ПВО. Официально тревога в Одесском районе не объявлялась.

Горожанам следует внимательно следить за сообщениями о передвижении дронов, не пренебрегать правилами безопасности и спускаться в укрытие.

Испытания дронов

Отметим, ранее военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, что над Одесской областью могли испытывать новый реактивный беспилотник или двигатель для него. Во время полета дрон резко менял скорость: сначала двигался со скоростью примерно 250 км/ч, затем разогнался до 800 км/ч, а впоследствии снизил скорость до 500 км/ч.

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Он предположил, что речь идет об испытаниях нового реактивного двигателя на дроне "Герань-4". По его словам, Россия также может тестировать над Одесской областью новые модификации ударных беспилотников и тактику их применения. Коваленко отметил, что высокая скорость такого дрона потенциально может затруднить его перехват.

Бомбоубежища в Одессе

Посмотреть полный перечень бомбоубежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне массированно атаковали Одесскую область в ночь на 27 сентября. В результате ударов один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждены производственные и складские помещения, автомобили, медицинское учреждение, гостиница, магазин и жилой дом.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 26 сентября атаковали автодорогу в Одесской области. В результате удара повреждены три грузовика, один из которых загорелся. Травмы получили трое человек, а на месте продолжают ликвидировать последствия атаки.