Атака на Одещину: пожежі, пошкодження та наслідки удару

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Росіяни масовано атакували Одещину, пошкодивши промислову та портову інфраструктуру. В одному з районів області також загорілися дачні будинки. Через пожежі над регіоном утворилося сильне задимлення. Усі займання вже ліквідували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки атаки

Під час масованої атаки росіяни пошкодили промислову та портову інфраструктуру. На одному з об’єктів виникла масштабна пожежа. Вогнеборці працювали в складних умовах через високу температуру та повторні сигнали повітряної тривоги.

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Перевірка повітря

Через значне задимлення територію обстежили фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси. За результатами замірів небезпечних речовин не виявили. Радіаційний фон перебуває в нормі.

Сильний дим після атаки. Фото: ДСНС Одещини

В іншому районі Одещини після влучання загорілися дачні будинки. Наразі всі пожежі ліквідовані.

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Робота рятувальників

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 90 вогнеборців ДСНС та Асоціації добровільних пожежних України. Загиблих і постраждалих немає. На місцях тривають роботи з усунення наслідків удару.

Рятувальник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Минула атака

Зазначимо, 3 жовтня росіяни атакували вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одещини. Внаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу дістали поранення. Після атаки 13 моряків евакуювали із судна в безпечне місце.

Удар по судну стався під час чергової атаки росіян на портову інфраструктуру регіону. Серед членів екіпажу були українці. На місці працювали відповідні служби, які займалися ліквідацією наслідків обстрілу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 вересня, російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом були цивільна та портова інфраструктури. Унаслідок ударів постраждали люди, виникли пожежі. Пошкоджень зазнали підприємства, житлові будинки, навчальні заклади, притулок для тварин і транспорт.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі внаслідок російської атаки, в ніч на 1 жовтня, пошкоджено бізнес-центр. Вибухова хвиля понівечила дах і фасад двох будівель, вибила вікна та частково зруйнувала стіни на п’ятому поверсі. У приміщенні спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину, наслідки атаки уточнюють.