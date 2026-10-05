Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни атакували Одещину: постраждали дачні будинки та інфраструктура

Росіяни атакували Одещину: постраждали дачні будинки та інфраструктура

Ua ru
5 жовтня 2026 09:18
Атака на Одещину: пожежі, пошкодження та наслідки удару
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Росіяни масовано атакували Одещину, пошкодивши промислову та портову інфраструктуру. В одному з районів області також загорілися дачні будинки. Через пожежі над регіоном утворилося сильне задимлення. Усі займання вже ліквідували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Реклама

Наслідки атаки

Під час масованої атаки росіяни пошкодили промислову та портову інфраструктуру. На одному з об’єктів виникла масштабна пожежа. Вогнеборці працювали в складних умовах через високу температуру та повторні сигнали повітряної тривоги.

Атака РФ на Одещину
Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Перевірка повітря

Через значне задимлення територію обстежили фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Одеси. За результатами замірів небезпечних речовин не виявили. Радіаційний фон перебуває в нормі.

Росія атакувала Одещину
Сильний дим після атаки. Фото: ДСНС Одещини

В іншому районі Одещини після влучання загорілися дачні будинки. Наразі всі пожежі ліквідовані.

Читайте також:
Атака РФ на Одещину
Пожежа в приватному будинку. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 90 вогнеборців ДСНС та Асоціації добровільних пожежних України. Загиблих і постраждалих немає. На місцях тривають роботи з усунення наслідків удару.

Атака РФ на Одещину
Рятувальник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Минула атака

Зазначимо, 3 жовтня росіяни атакували вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одещини. Внаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу дістали поранення. Після атаки 13 моряків евакуювали із судна в безпечне місце.

Удар по судну стався під час чергової атаки росіян на портову інфраструктуру регіону. Серед членів екіпажу були українці. На місці працювали відповідні служби, які займалися ліквідацією наслідків обстрілу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 вересня, російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом були цивільна та портова інфраструктури. Унаслідок ударів постраждали люди, виникли пожежі. Пошкоджень зазнали підприємства, житлові будинки, навчальні заклади, притулок для тварин і транспорт.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі внаслідок російської атаки, в ніч на 1 жовтня, пошкоджено бізнес-центр. Вибухова хвиля понівечила дах і фасад двох будівель, вибила вікна та частково зруйнувала стіни на п’ятому поверсі. У приміщенні спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину, наслідки атаки уточнюють.

Одеса Одеська область Новини Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації