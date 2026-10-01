Графік відключення світла у Харкові 4 жовтня та адресиУ Харкові 4 жовтня через ремонтні роботи з 8:00 до 17:00 не буде світла на частині вулиць Київського району. Знеструмлення торкнеться 14 вулиць.

Пошкоджений бізнес-центр в Одесі: фото наслідків ворожого удару
В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено бізнес-центр. Вибухова хвиля понівечила дах і фасад двох будівель, вибила вікна та частково зруйнувала стіни на п’ятому поверсі. У приміщенні спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину, наслідки атаки уточнюють.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували наслідки атаки.
Пошкодження будівель
Вибухова хвиля пошкодила дах і фасад двох будівель бізнес-центру. На п’ятому поверсі частково зруйновані стіни, а вікна вибиті на різних поверхах.
Також пошкоджені зовнішні елементи будівлі. Вивіски та рекламні конструкції деформувалися або частково відірвалися. Усередині приміщень від вибухової хвилі провис і частково обвалився підвісний стельовий каркас.
На підлозі та підвіконнях залишилися уламки скла, штукатурки та стельових панелей. Біля будівлі також багато дрібного скла, бетону та іншого будівельного сміття.
Пожежа після удару
У бізнес-центрі після атаки спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.
До ліквідації наслідків залучили понад 20 рятувальників ДСНС.
Постраждалий від атаки
Унаслідок російської атаки постраждала одна людина. Інші наслідки удару наразі уточнюють.
Що відомо про атаку
Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили 30 вересня о 22:47. Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник, який рухався у напрямку Одеси. Близько 23:08 у місті пролунав вибух. Відбій повітряної тривоги оголосили о 23:13.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська ввечері, 27 вересня, завдали удару по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені сім приватних будинків та автомобілі мешканців. Постраждали двоє людей — 62-річний чоловік і 63-річна жінка. Вночі під ударом також опинилася порожня складська будівля, де спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її загасили.
Також Новини.LIVE писали, що вдень, 28 вересня РФ атакувала житлову багатоповерхівку в Одесі. В одній із квартир зруйновано частину помешкання, ще в одному місці спалахнула пожежа. Попередньо, постраждали четверо людей. Двоє з них потрапили до лікарні, ще двоє від госпіталізації відмовилися. Рятувальники ліквідували займання та працюють на місці удару.