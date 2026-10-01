Графік відключення світла у Харкові 4 жовтня та адресиУ Харкові 4 жовтня через ремонтні роботи з 8:00 до 17:00 не буде світла на частині вулиць Київського району. Знеструмлення торкнеться 14 вулиць.

Руйнації після удару. Фото: Новини.LIVE

В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено бізнес-центр. Вибухова хвиля понівечила дах і фасад двох будівель, вибила вікна та частково зруйнувала стіни на п’ятому поверсі. У приміщенні спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину, наслідки атаки уточнюють.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та зафільмували наслідки атаки.

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Пошкодження будівель

Вибухова хвиля пошкодила дах і фасад двох будівель бізнес-центру. На п’ятому поверсі частково зруйновані стіни, а вікна вибиті на різних поверхах.

Зруйнована частина будівлі. Фото: Новини.LIVE

Також пошкоджені зовнішні елементи будівлі. Вивіски та рекламні конструкції деформувалися або частково відірвалися. Усередині приміщень від вибухової хвилі провис і частково обвалився підвісний стельовий каркас.

Розбиті вікна. Фото: Новини.LIVE

На підлозі та підвіконнях залишилися уламки скла, штукатурки та стельових панелей. Біля будівлі також багато дрібного скла, бетону та іншого будівельного сміття.

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Вибиті вікна будівлі. Фото: Новини.LIVE

Пожежа після удару

У бізнес-центрі після атаки спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.

Уламки вікна. Фото: Новини.LIVE

До ліквідації наслідків залучили понад 20 рятувальників ДСНС.

Наслідки пожежі. Фото: Новини.LIVE

Постраждалий від атаки

Унаслідок російської атаки постраждала одна людина. Інші наслідки удару наразі уточнюють.

Пошкоджений коридор. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили 30 вересня о 22:47. Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник, який рухався у напрямку Одеси. Близько 23:08 у місті пролунав вибух. Відбій повітряної тривоги оголосили о 23:13.

Уламки скла. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська ввечері, 27 вересня, завдали удару по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені сім приватних будинків та автомобілі мешканців. Постраждали двоє людей — 62-річний чоловік і 63-річна жінка. Вночі під ударом також опинилася порожня складська будівля, де спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її загасили.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 28 вересня РФ атакувала житлову багатоповерхівку в Одесі. В одній із квартир зруйновано частину помешкання, ще в одному місці спалахнула пожежа. Попередньо, постраждали четверо людей. Двоє з них потрапили до лікарні, ще двоє від госпіталізації відмовилися. Рятувальники ліквідували займання та працюють на місці удару.